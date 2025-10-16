ΑΕΚ: Το βήμα κορυφής απέναντι στην Σολνόκι και ο καθοριστικός Σίλβα

Η ΑΕΚ επικράτησε με 91-77 της Σολνόκι, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί για την πρώτη θέση του ομίλου. Με αυτή την νίκη η Ένωση πλησίασε τον στόχο της οπού είναι να περάσει απευθείας στην φάση των 16 του Basketball Champions League.



Η ομάδα παρουσίασε πολυφωνία στην επίθεση για άλλο ένα ματς και έκανε παίχτες να ξεχωρίσουν με την απόδοση τους. Ένας από αυτούς ήταν ο Κρις Σίλβα. Ο Γκαμπονέζος ψηλός, στα τελευταία δυο παιχνίδια δείχνει τους λογούς που τον απέκτησε η ΑΕΚ και άφησε πίσω του την νωθρότητα των πρώτων αγώνων.

Eurokinissi

Ο Σίλβα εμφανίστηκε προσηλωμένος και αμυντικά και επιθετικά, παίρνοντας πρωτοβουλίες, πιέζοντας στην άμυνα και σκοράροντας στην επίθεση με τρόπο ηγετικό θα έλεγε κάνεις. Έτσι, δείχνει ένας παίχτης που ξέρει πλέον τι πρέπει να κάνει στο γήπεδο με συνεπεία και αποφασιστικότητα.



Φυσικά το αποτέλεσμα που βγαίνει στο γήπεδο είναι απόρροια της δουλειάς του Σάκοτα μαζί του σε προσωπικό επίπεδο. Ο κόουτς της ΑΕΚ τον στήριξε και με προσωπικές ομιλίες του έκανε κατανοητό το πόσο χρήσιμος είναι για την ομάδα. Κάτι που φαίνεται πως δούλεψε καθώς ο Σίλβα έχει γίνει καθοριστικός πλέον στο παιχνίδι της ομάδας και σε κάθε ματς γίνεται ακόμα καλύτερος.

Eurokinissi

Η πρώτη του «παράσταση» έγινε την Κυριακή που μας πέρασε απέναντι στον Πανιώνιο, με 24 πόντους (8/8 δίποντα, 8/9 βολές) ενώ πρόσθεσε και 9 ριμπάουντ. Με αυτή του την εμφάνιση αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής στην Stoiximan GBL. Στο χθεσινό παιχνίδι μέτρησε 19 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 τάπες και 2 κλεψίματα ενώ στην επίθεση ήταν αλάνθαστος.



Με βάση τα παραπάνω, ο Σίλβα δείχνει έτοιμος να γίνει πυλώνας της ΑΕΚ και να την βοηθήσει να κατακτήσει τους στόχους της κάτι που σίγουρα είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται στην ομάδα άλλα και στο πως διαχειρίζεται το ρόστερ του ο Ντράγκαν Σάκοτα.