ΑΕΚ: Οι συνήθεις «ύποπτοι», ο χαρακτήρας μέσα στην μετριότητα και το... Περιστέρι

Η φετινή ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα δείχνει ακόμα καλύτερη από την περσινή της βερσιόν καθώς δεν σταματάει πουθενά ακόμα και στη μέτρια μέρα της. Η ένωση επικράτησε με 71-69 στην Μπρατισλάβα της Λέβιτσε, έκανε το 3/3 στο BCL και μαζί ακόμα ένα βήμα για την πρώτη θέση του ομίλου.

Η ατυχία με Κατσίβελη και η τριάδα που την οδηγεί

Η περσινή κάτοχος της 3ης θέσης της διοργάνωσης, παρά την απώλεια λόγω ενοχλήσεων στην μέση του Δημήτρη Κατσίβελη, άλλα και την αστοχία της σε δίποντο (42%) και τρίποντο (25%) κατάφερε να βγάλει χαρακτήρα και ποιότητα και να συνεχίσει αήττητη σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Κορυφαίοι για την ένωση ήταν οι συνήθεις... «ύποπτοι» σε κάθε αγώνα της ομάδας. Ο Κρις Σίλβα έκανε την διαφορά και πάλι κοντά στο καλάθι με 13 πόντους και 14 ριμπάουντ, ο Γκρέι ήταν πάλι ηγετικός σε άμυνα και επίθεση με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ την παράσταση έκλεψε ο Φρανκ Μπάρτλει ο οποίος σημείωσε 21 πόντους με τους τέσσερις τελευταίους να είναι και οι νικητήριοι για την ΑΕΚ.

Μέτριες επιθέσεις, λάθη άλλα και.. ποιότητα όπου χρειαζόταν

Οι «κιτρινόμαυροι» από την αρχή έως και το τέλος του παιχνιδιού έδωσαν την ευκαιρία στους αντιπάλους τους να είναι μέσα στο παιχνίδι. Όπως και στο Ιβανόφειο απέναντι στον Ηρακλή, η ένωση έκανε 14 αβίαστα λάθη. Επίσης ήταν αργή στις επιστροφές της με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χτίσει διαφορά ώστε να είναι πιο άνετη στην συνέχεια του παιχνιδιού. Σε ορισμένες στιγμές του ματς έπαιρνε διαφορά λόγω της ποιότητάς κάποιων παιχτών, όμως στην μεγαλύτερη διάρκεια είχε πολλά χαμένα τρίποντα και γενικά μέτριες επιθέσεις.

Όλα αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να διορθωθούν καθώς την Κυριακή ακολουθεί το παιχνίδι με το Περιστέρι που είναι το τρίτο σερί εκτός έδρας. Η ΑΕΚ έχει στόχο άλλη μια νίκη που θα συνεχίσει το νικηφόρο σερί της απέναντι όμως σε έναν αντίπαλο που είναι πιο ποιοτικός από τους προηγούμενους δυο που βρήκε στον δρόμο της.