Λέβιτσε - ΑΕΚ 69-71: Δυσκολεύτηκε αλλά με «ήρωες» Μπάρτλει και Σίλβα έκανε το 3/3 η «Ένωση»

Η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Σλοβακία για να αντιμετωπίσει την Λέβιτσε, για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Basketball Champions League. Η «Ένωση» δυσκολεύτηκε απέναντι στους Σλοβάκους, όμως με ήρωα, και πρώτο σκόρερ τον Μπάρτλει, και κορυφαίο τον Σίλβα κατάφερε να επικρατήσει με 69-71 και έκανε το 3/3 στον όμιλο της.

Το ματς

Η ΑΕΚ ξεκίνησε τον αγώνα με τους Αρμς, Μπάρτλει, Φλιώνη, Γκρέι, Σίλβα. Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Λέβιτσε να κάνει ένα σερί 7-0 ενώ ήταν πίσω στο σκορ με 6-5 και να δείχνει στην ΑΕΚ ότι δεν θα έχει εύκολο απόγευμα, ενώ η «Ένωση» στα πρώτα λεπτά ήταν άστοχη με αρκετά λάθη. Οι φιλοξενούμενοι έδειχναν σε πολλά σημεία να είναι φλύαροι, όπως όταν ο Σίλβα σε αντεπίθεση πήγε να καρφώσει μόνος του θεαματικά αλλά αστόχησε . Η ΑΕΚ ενώ έκανε πολλά κλεψίματα είχε μια βιασύνη να τελειώσει τις φάσεις που την οδηγούσε σε λάθη.Στην συνέχεια ανέβασε ρυθμούς και με τον Μπάρτλει να πετυχαίνει τους 11 από τους 19 πόντους της στο πρώτο δεκάλεπτο πέρασε μπροστά. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά και στο δεύτερο δεκάλεπτο φτάνοντας την διάφορα υπέρ της μέχρι και τους 7 πόντους. Με την είσοδο του Ντόρσει και Μπογιανόβσκι, η Λέβιτσε μείωσε και πλησίασε την «Ένωση» στους δυο. Το ημίχρονο έληξε με την ΑΕΚ να προηγείται, να είναι καλύτερη, να κάνει όμως αρκετά λάθη, με αποτέλεσμα να κλείνει το πρώτο ημίχρονο με μόλις δυο πόντους διαφορά.

H AEK συνέχισε να δυσκολεύεται να αυξήσει την διαφορά, να έχει πολλά άστοχα σουτ και γενικά να βιάζεται στην τελική προσπάθεια και να μην έχει καθαρό μυαλό, με αποτέλεσμα κάθε της πόντος να έχει απάντηση από τους Σλοβάκους. Ένα αντιαθλητικό φάουλ του Κιβιμάκι, στον διακριθέντα για την ΑΕΚ σήμερα Σίλβα, έδωσε την ευκαιρία στην «Ένωση» να ξεκινάει να ανεβάζει την διαφορά της. Ο Σίλβα στο σημείο αυτό είχε 11 ριμπάουντ και 13 πόντους, που δεν ήταν αρκετά για να αυξήσουν την διαφορά οι φιλοξενούμενοι, καθώς έχαναν πολλά σουτ κάτω από την ρακέτα. Στην τρίτη περίοδο η διαφορά έφτασε για πρώτη φορά στους 8 υπέρ της «Ένωσης». Η αστοχία της ΑΕΚ και η ευστοχία του ΜακΓκίλ έφεραν την ανατροπή στην 4η περίοδο, και από εκεί που καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα ήταν μπροστά, η Λέβιτσε πήρε κεφάλι στο σκορ στα 4’22’’. Οι γηπεδούχοι έφτασαν να προηγούνται για τρείς, ήρθε όμως ο Μπάρτλει να βάλει 5 ποντους και άλλους δυο του Γκρέι, και με ένα 7-0 φέρνουν την ΑΕΚ μπροστά ξανά για 4 στο 1’12’’. Με το παιχνίδι να εξελίσσεται σε θρίλερ, στα τελευταία δευτερόλεπτα με την διαφορά στους δυο, ο Μπάρτλει αστοχεί σε δίποντο και δίνει την ευκαιρία στους γηπεδούχους να κερδίσουν το παιχνίδι. Με 10 δευτερόλεπτα να απομένουν η Λέβιτσε έχει την ευκαιρία σκοράρει, με τον Κιβιμάκι όμως να αστοχεί σε τρίποντο, και η ΑΕΚ να δραπετεύει από την Σλοβακία. Η ΑΕΚ με αυτή την νίκη συνεχίζει αήττητη σε Ελλάδα και Ευρώπη με 7 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Διακριθέντες για την ΑΕΚ ήταν ο Φρανκ Μπάρτλει (21 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), ο Ρέικουαν Γκρέι (16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ) και ο Κρίς Σίλβα (13 πόντους, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ). Ενώ για την Λέβιτσε ξεχώρισε ο Ρίκι ΜακΓκίλ (20 πόντους 2 ριμπ, 1 ασίστ) και ο Αντρέ Γουέσον (14 πόντους και 6 ριμπάουντ)

Τα δεκαλεπτα: 17-19, 19-19, 15-18, 16-15