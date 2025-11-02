ΑΕΚ: Η διαφωτιστική πρώτη ήττα και οι σκέψεις του Σάκοτα για την συνέχεια

Η ΑΕΚ υπέπεσε στην πρώτη της φετινή ήττα, καθώς έχασε έκτος έδρας από το Περιστέρι με 79-66. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα δεν κατάφερε να κυριαρχήσει σε κανένα σημείο του ματς και έχοντας σε κακή μέρα τα μεγάλα της ονόματα, έφυγε με «άδεια χέρια» από την έδρα που είναι ο κρυπτονίτης της τα τελευταία τρία χρονιά καθώς μετράει ισάριθμες ήττες.

Η κούραση και η προσπάθεια αντιμετώπισης του «ξύλου»

Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να αντιμετωπίσει το «ξύλο» από την άμυνα του Περιστερίου κάτι που ήταν ανεκτό από τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Σίγουρα οι «κιτρινόμαυροι» είχαν και την κούραση απέναντι τους καθώς το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν το τρίτο σερί εκτός έδρας, αλλά γενικά φάνηκαν να μην μπορούν να ματσάρουν την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Όταν η ΑΕΚ προσαρμόστηκε σε αυτό κατάφερε να επανέλθει στο παιχνίδι και να πάρει για πρώτη φορά προβάδισμα στο σκορ στο 15' (30-31) με καλάθι του Κατσίβελη. Και όλα αυτά παρότι η γηπεδούχος ομάδα σούταρε με 1/7 τρίποντα μέχρι και το 43-40 που ήταν και το αποτέλεσμα του ημιχρόνου τρέχοντας σερί 13-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι περισσότεροι παίχτες έβγαλαν κούραση, έκαναν βιαστικές και καμιά φορά κακές επιλογές στην επίθεση και κάπου εκεί χάθηκαν όποιες ελπίδες υπήρχαν για να μπορέσει η ΑΕΚ να συνεχίσει νικηφόρα στην χρονιά.

Η κακή μέρα στην δουλειά και η προσαρμογή

Πέρα από την κούραση και την άμυνα του Περιστερίου που είπαμε παραπάνω, η ΑΕΚ δεν ευτύχησε να έχει σε καλή μέρα και τα βαριά χαρτιά της. Ο Γκρέι ήταν κακός και δεν βοήθησε, Ο Σίλβα ήταν εγκλωβισμένος και μετά τον μικροτραυματισμό του κατά την διάρκεια του παιχνιδιού δεν προσέφερε όσα θα μπορούσε, ενώ και ο Μπάρτλει έκανε το κλασικό ξεπέταγμα που κάνει σε όλα τα παιχνίδια, αλλά μετά ήταν σαν να μην υπήρχε στο ματς.

Όσο αφορά τους πιο έμπειρους παίχτες, ο Φλιώνης έκανε γρήγορα πολλά φάουλ, ο Κατσίβελης ήταν κάλος μόνο στο πρώτο μέρος ενώ ο Κουζμίνσκας έκανε ότι μπορούσε όπως σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια από τότε που ήρθε στην ομάδα.

Φαίνεται λοιπόν ότι, ο Ντράγκαν Σάκοτα πρέπει να βρει λύση απέναντι σε ομάδες που παίζουν στο όριο του φάουλ γιατί αποδεδειγμένα η ομάδα του από πέρσι έχει θέματα με τέτοιες άμυνες. Χρειάζεται να αρχίζει να προσαρμόζεται σε τέτοια παιχνίδια, ώστε να μπορεί να βγαίνει αλώβητη και να έχει περισσότερες πιθανότητες να πετύχει τους στόχους της.

Οι αλλαγές στο ρόστερ και η δύσκολη συνεχεία

Με την διακοπή των τριών εβδομάδων που έρχεται, η ένωση θα προχωρήσει λογικά σε προσθαφαιρέσεις με σίγουρη να φαίνεται να είναι αυτή του Αρμς. Ο Αμερικανός δεν έχει πείσει με την απόδοση του και το μέλλον του λογικά θα είναι μακριά από την «Sunel Arena». Από εκεί και πέρα, ακολουθούν τρία ακόμα παιχνίδια όπου η ΑΕΚ πρέπει να δείξει βελτίωση και σταθερότητα. Και αν δεν γίνει αυτό τουλάχιστον να παίρνει τα αποτελέσματα αρχής γενομένης από το ματς με τον ΠΑΟΚ στην έδρα της. Το υλικό είναι καλό, θα υπάρξει ξεκούραση και χρόνος για δουλειά που είναι στοιχεία που θα δώσουν την απαραίτητη ενέργεια ενόψει της δύσκολης συνέχειας.