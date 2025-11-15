Μαρούσι - ΑΕΚ 82-103: Η ποιότητα μίλησε στο τέταρτο δεκάλεπτο και η Ένωση έφυγε με το διπλό (vid)

Το παιχνίδι στο Μαρούσι, ανάμεσα στην ομώνυμη ομάδα και την ΑΕΚ ήταν ντέρμπι για τρία δεκάλεπτα και κάτι. Όταν η ΑΕΚ πάτησε το γκάζι από τα μέσα της τέταρτης περιόδου και μετά έκανε μονόλογο το παιχνίδι και έφτασε δια περιπάτου στη νίκη, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα. Έτσι, με το αποτέλεσμα αυτό η Ένωση ανέβηκε στο 5-2, την ώρα που η ομάδα των βορείων προαστίων υποχώρησε στο 2-4.

Με διαφορετικούς τρόπους χτυπούσαν οι ομάδες στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Το Μαρούσι με τρίποντα, χάρη στον Κινγκ, ενώ η ΑΕΚ κοντά στο καλάθι με βασικό εκφραστή τον Σίλβα. Κάπως έτσι το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (10-10, 3'). Ο Σίλβα ήταν ζεστός και έβαλε την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ (10-12, 4'). Ο Χατζηδάκης χτύπησε κοντά στο καλάθι για το Μαρούσι, με την ΑΕΚ να απαντάει με Σίλβα και Γκρέι (15-20, 6'). Ο Μπάρτλεϊ ήταν ζεστός και η ΑΕΚ κράτησε τον έλεγχο του αγώνα (20-26, 8'). Ο Σαλάς πόσταρε τα γκαρντ της ΑΕΚ και το Μαρούσι κατάφερε να μειώσει σε 24-28 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Ο Σαλάς συνέχισε να σκοράρει για το Μαρούσι, με την ομάδα των βορείων προαστίων να μειώνει σε απόσταση βολής (28-29, 12'). Με τον Κουζμίνσκας να γίνεται παράγοντας στο παιχνίδι, επιθετικά, η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει ανάσα (32-38, 15'). Το Μαρούσι βρήκε σκορ από την περιφέρεια και ο Ρέινολντς έφερε το παιχνίδι στα ίσα (40-40, 16'). Η απάντηση της ΑΕΚ ήταν άμεση όμως με Μπάρτλεϊ και Σίλβα (40-46, 18'). Ο Γκρέι δημιούργησε φθορά στο Μαρούσι και ανέβασε τη διαφορά, με τον Σάλας να γράφει τον επίλογο του πρώτου μέρους, με τρίποντο, για το 43-48.

Η ΑΕΚ συνέχισε να χτυπάει κοντά στο καλάθι με τον Σίλβα ως αιχμή του δόρατος (45-52, 22'). Το Μαρούσι δεν έχασε την επαφή του με το σκορ, χάρη στον Ρέινολντς που μείωσε (50-52, 23'). Ο Σαλάς συνέχισε να σκοράρει, αλλά η ΑΕΚ είχε απάντηση και πάλι με τον Σίλβα (52-55, 24'). Ο Τουλιάτος απάντησε άμεσα με κάρφωμα, αλλά η ΑΕΚ κράτησε τον έλεγχο χάρη στον Γκρέι (54-57, 25'). Η ενέργεια των παικτών του Σάκοτα ανέβηκε και στις δύο πλευρές του παρκέ, ο Γκρέι συνέχισε τη... δουλειά για το +10 της ομάδας του (57-67, 26'). Το Μαρούσι βρήκε λύσεις από την περιφέρεια και με Τουλιάτο, Ουίλιαμς μείωσε (65-69, 28'). Η ΑΕΚ μετά το τάιμ άουτ βρήκε λύσεις χάρη σε Κατσίβελη και Λεκαβίτσιους και έκλεισε το δεκάλεπτο με προβάδισμα, την ώρα που ο Μέικον προσπαθούσε να μαζέψει τη διαφορά για την ομάδα του (71-77).

Το Μαρούσι δεν έχασε την επαφή του με το σκορ και ο Σαλάς έφερε την ομάδα του σε απόσταση αναπνοής (76-77, 32'). Η ΑΕΚ βρήκε σκορ από την περιφέρεια με Μπάρτλεϊ και Σίλβα,, κρατώντας το προβάδισμα (80-85, 34'). Η ΑΕΚ πάτησε το γκάζι από εκείνο το σημείο και με τους Λεκαβίτσιους και Σίλβα έφερε στα μέτρα της το παιχνίδι (80-94, 37'). Μέχρι το φινάλε του αγώνα το σκηνικό δεν άλλαξε με την ΑΕΚ να φτάνει εμφατικά στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 43-48, 71-77, 82-103.