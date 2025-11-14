Επιβράβευση για τον Φαρίντ: Στην 8άδα ξένων του Παναθηναϊκού για την GBL, στη θέση του Γκριγκόνις

Ο Κένεθ Φαρίντ επιβραβεύτηκε για τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR στην EuroLeague και πήρε επίσημα θέση στην οκτάδα των ξένων του «τριφυλλιού» για τους αγώνες της ελληνικής λίγκας (Stoiximan GBL).

Ο «Manimal» ήταν ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής των δύο εκτός έδρας νικών του Παναθηναϊκού απέναντι σε Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης, πετυχαίνοντας 17 και 16 πόντους αντίστοιχα, αποδεικνύοντας ότι δεν χρειάζεται καθόλου χρόνο προσαρμογής.

Ο προπονητής Εργκίν Αταμάν, πέραν των θετικών σχολίων για τον Αμερικανό σέντερ, αποφάσισε να τον εντάξει στη λίστα των ξένων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην GBL, ώστε ο 36χρονος να πάρει μια «γεύση» και από το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Φαρίντ πήρε τη θέση του Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος έμεινε εκτός 8άδας, όπως και ο Ματίας Λεσόρ που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Αναλυτικά η 8άδα Ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR στην GBL: