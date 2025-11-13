EuroLeague: Στο Top-10 της αγωνιστικής ο «Manimal» Φαρίντ - Στη δεκάδα Χολ και ΜακΚίσικ (vid)

Η EuroLeague δημοσίευσε το εντυπωσιακό Top-10 της 10ης αγωνιστικής, όπου οι ελληνικές ομάδες είχαν και πάλι έντονη παρουσία, χάρη σε τρεις φάσεις-θέαμα από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Ο Κένεθ Φαρίντ, στο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό AKTOR, κατάφερε να μπει διπλά στη λίστα των κορυφαίων. Στο νούμερο 7, ο Αμερικανός forward κάνει θεαματικό μπλοκ… φορώντας μόνο ένα παπούτσι, ενώ ο Τι Τζέι Σορτς του επιστρέφει εκείνο που είχε μείνει στην άλλη πλευρά του γηπέδου!

Η δεύτερη φάση του Φαρίντ, στο νούμερο 2, είναι ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, με τον «Manimal» να δείχνει γιατί παραμένει ένας από τους πιο θεαματικούς παίκτες της διοργάνωσης. Από την άλλη, στο νούμερο 9, τη δική του θέση στο Top-10 κέρδισε ο Ολυμπιακός, με μια μαγική συνεργασία του Σακίλ ΜακΚίσικ και του Νίκολα Χολ. Ο πρώτος έβγαλε alley-oop πάσα από το κέντρο του γηπέδου, με τον δεύτερο να τελειώνει τη φάση με άνεση και στυλ, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Δείτε το VIDEO με το Top-10 της 10ης αγωνιστικής