Live η εντός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Dubai BC για την EuroLeague

Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη της εντός έδρας αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Dubai BC για την EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός, έπειτα από σχεδόν τρεις εβδομάδες και τέσσερα σερί εκτός έδρας παιχνίδια, επιστρέψει στο «T-Center» για την αναμέτρηση της EuroLeague εναντίον της Dubai BC.

Με μοναδικό σέντερ τον Κένεθ Φαρίντ θα παραταχθεί το τριφύλλι στον αγώνα με την Dubai BC (21:15) στο πλαίσιο της δωδέκατης αγωνιστικής της EuroLeague. O Ομέρ Γιουρτσεβέν είναι εκτός με θλάση και δεν έλαβε μέρος στην τελευταία προπόνηση, όπως και ο Βασίλης Τολιόπουλος που αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, εκτός «μάχης» είναι και οι Ματίας Λεσόρ και Ρισόν Χολμς.

Αρκετούς τραυματισμούς αντιμετωπίζει και η Dubai BC. Ο Γιούριτσα Γκόλεματς, προπονητής της ομάδας των HAE δεν υπολογίζει τους Νέιτ Μέισον και Μαμ Ζαϊτέ ενώ αμφίβολοι είναι οι Τζάναν Μούσα, Σερτάτς Σανλί και Ματ Ράιαν. Αντίθετα, υπολογίζεται κανονικά ο Τζάστιν Άντερσον.

Η αναμέτρηση, κάνει πρώτο τζάμπολ στις 21:15 και μπορείτε να την παρακολουθήστε μέσα από το Athletiko.

