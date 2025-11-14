Παναθηναϊκός AKTOR: Ένας... Manimal έφερε την -μπασκετική- άνοιξη

«Διαβολοβδομάδα» που μετατράπηκε σε «αγγελοβδομάδα»! Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήγε με... φόρα από το Παρίσι στη Μαδρίτη και επικράτησε με 87-77 της Ρεάλ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «πράσινοι» πήραν από την αρχή τα ηνία του αγώνα, ήλεγξαν απόλυτα τον ρυθμό και ολοκλήρωσαν με δύο εκτός έδρας νίκες μια δύσκολη βδομάδα.

Και αν στη Γαλλία η εμφάνιση του Κένεθ Φαρίντ «έτυχε», στην Ισπανία ήρθε η απάντηση του πως απλούστατα πέτυχε! Ο Manimal της μιας προπόνησης άλλαξε μέσα σε μια βδομάδα την εικόνα ολόκληρης της ομάδας, ανέβασε με την παρουσία του τους Σορτς και Σλούκα και (απ)έδειξε κόντρα στο «θηρίο» που λέγεται Ταβάρες πως δεν χαμπαριάζει τίποτα. Επιβεβαίωση των παραπάνω το poster κάρφωμα του 36χρονου σέντερ πάνω στον παίκτη των «Μαδριλένων», που ελάχιστα λεπτά αργότερα σε ανάλογη συνεργασία Σλούκα-Φαρίντ στο πικ εν ρολ άφησε τον δεύτερο να καρφώσει εμφατικά χωρίς να προσπαθήσει να τον σταματήσει.

Απέναντι στη Ρεάλ ο Φαρίντ μέτρησε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ σε 28' παρουσίας στο παρκέ, ξεσήκωσε με την ενέργεια του τους συμπαίκτες του, έδωσε... ανάσες επιθετικά με δύσκολα follow τελειώματα και κυρίως γέμισε την «πράσινη» ρακέτα σε άμυνα και επίθεση.

Το αλάνθαστο ημίχρονο και ο κανονικός Σορτς

Το «διπλό» στη Μαδρίτη ήρθε ευκολότερα από ότι αυτό στο Παρίσι, για να συμβεί όμως αυτό χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός να κάνει ένα σεμιναριακό πρώτο μέρος στο οποίο μοίρασε 12 ασίστ για μηδέν λάθη! Ο Τι Τζέι Σορτς έπαιξε κομβικό ρόλο στο να συμβεί αυτό, ξεκινώντας το παιχνίδι από εκεί που έκλεισε το προηγούμενο απέναντι στην παλιά του ομάδα, έχοντας συμπαραστάτη στα πρώτα λεπτά τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Ο Εργκίν Αταμάν είδε τους παίκτες του να χτίζουν από νωρίς διψήφια διαφορά (έφτασε ακόμα και στο +19), ολοκληρώνοντας ένα εξαιρετικό πρώτο μέρος στο +14.

Ο Σορτς συνέχισε να οργανώνει το παιχνίδι άψογα, τελειώσε το παιχνίδι ως πρώτος σκόρερ των «πράσινων» και εμφάνισε τον περσινό του εαυτό, έστω και αν χρειάστηκε να φτάσουμε στα μέσα του Νοέμβρη για να θυμηθούμε την πραγματική αξία του 28χρονου βραχύσωμου γκαρντ. Είναι εντυπωσιακό να σκεφτεί κανείς πόσο διαφορετικός είναι ο Παναθηναϊκός με έναν κανονικό σέντερ στο παιχνίδι του. Ο Αμερικάνος άλλαξε τη ψυχολογία ολόκληρης της ομάδας σε λιγότερο από μια βδομάδα, ακόμα και αν στο άκουσμα της απόκτησης του οι περισσότεροι (αν όχι όλοι) αμφισβητήσαμε την ετοιμότητα του.

Eurokinissi

Ο αγέραστος Σλούκας δεν αθέτησε την υπόσχεση του

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει για ένα ακόμα παιχνίδι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας. Πριν από μια βδομάδα, μετά την βαριά ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα ο 36χρονος γκαρντ είχε υποσχεθεί στον κόσμο πως η ομάδα του θα βελτιωθεί και οι «πράσινοι» θα επιτρέψουν πιο δυνατοί στα επόμενα παιχνίδια.

Ο ηγέτης του «τριφυλλιού» τήρησε τον λόγο του, αποτελώντας για πολλοστή φορά στο ξεκίνημα της σεζόν έναν εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του. Όποτε τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν αναλαμβάνει δράση, προσφέρει ασφάλεια στις επιλογές του και όποτε χρειάζεται, δίνει λύσεις και στο σκοράρισμα με προσωπικές ενέργειες και δύσκολα καλάθια σε σημεία που η μπάλα καίει.

Τα δύσκολα πέρασαν για τον Επτάστερο, που μετά από 4 διαδοχικά εκτός έδρας παιχνίδια επιστρέφει στο «σπίτι» του, εκεί όπου θα υποδεχτεί κατά σειρά τις Ντουμπάι BC (20/11, 21:15), Παρτιζάν (25/11, 21:15) και Βαλένθια (5/12, 21:15), έχοντας πια βρει τον εαυτό του και πιθανότατα, διαθέτοντας κάποια περαιτέρω λύση στη ρακέτα πλην του παράγοντα Χ με το ψευδώνυμο «Manimal».