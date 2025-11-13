Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR 77-87: «Βασιλιάς» στη Μαδρίτη με σόου Σορτς και Φαρίντ

«Διαβολοβδομάδα» που μετατράπηκε σε «αγγελοβδομάδα»! Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήγε με... φόρα από το Παρίσι στη Μαδρίτη και επικράτησε με 87-77 της Ρεάλ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «πράσινοι» πήραν από την αρχή τα ηνία του αγώνα, ήλεγξαν απόλυτα τον ρυθμό και ολοκλήρωσαν με δύο εκτός έδρας νίκες μια δύσκολη βδομάδα.

Κορυφαίοι της αναμέτρησης οι Τι Τζέι Σορτς (19 πόντους, 6 ασίστ, 4 ριμπάουντ) και Κένεθ Φαρίντ (16 πόντοι, 8 ριμπάουντ), που όπως και στη Γαλλία έκαναν σπουδαία πράγματα σε άμυνα και επίθεση έχοντας άξιο συμπαραστάτη σε ένα ακόμα παιχνίδι τον αρχηγό τους, Κώστα Σλούκα (15 πόντοι και 7 ασίστ).

Την επόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο «σπίτι» του, εκεί όπου θα υποδεχτεί την πρωτοεμφανιζόμενη Ντουμπάι BC. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη την επόμενη Πέμπτη (20/11) στις 21:15.

Το ματς

Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε τους Σόρτς, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο και Φαρίντ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τον Έλληνα φόργουορντ να αρχίζει εξαιρετικά το παιχνίδι σημειώνοντας και τους πέντε πόντους των «πράσινων» (4-5, 2'). Μαζί του, ο Τι Τζέι Σορτς με σωστές επιλογές σε εκτέλεση και δημιουργία έδωσαν στον Παναθηναϊκό προβάδισμα στο παιχνίδι. Μοναδικό «ψεγάδι» στο πρώτο δεκάλεπτο τα δύο γρήγορα φάουλ του Ναν, με τον Αταμάν πάντως να τον κρατάει στο παρκέ (9-15, 5'). Το «πράσινο» +10 έπεσε στους έξι στο τέλος του 1ου δεκαλέπτου, στο οποίο ο Παναθηναϊκός παρουσίασε εξαιρετική εικόνα (16-22).

Eurokinissi

Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Μαλεντόν δεν έμεινε... αναπάντητο, αφού ο Σλούκας με έμμεσο τρίποντο ξεσήκωσε τους συμπαίκτες του στον πάγκο. Ο αρχηγός των «πράσινων» διάβαζε εξαιρετικά κάθε χώρο που του έδιναν οι Ισπανοί, πετυχαίνοντας ένα ακόμα τρίποντο στην άμυνα του Γκαρούμπα (29-36, 15'). Το εύστοχο τρίποντο του Τσέντι Όσμαν ανέβασε για πρώτη φορά στους 11 την διαφορά, υποχρεώνοντας τον Σκαριόλο να καλέσει εσπευσμένα τάιμ-άουτ (32-43, 17'). Σλούκας και Φαρίντ με εξαιρετικές συνεργασίες έδωσαν... θέαμα στο κοινό που βρέθηκε στο γήπεδο, με τον Αμερικάνο να καρφώνει εμφατικά σε διαδοχικές φάσεις ξεσηκώνοντας τον κόσμο. Σκορ ημιχρόνου 38-52.

Ο «Manimal» το έπιασε από εκεί που το άφησε στο 1ο ημίχρονο, πρωταγωνιστώντας σε άμυνα και επίθεση στο πρώτο δίλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου. Το τρίποντο του Φελίζ και το λέι απ του ίδιου στην αμέσως επόμενη φάση ανάγκασαν τον Αταμάν να καλέσει με τη σειρά του τάιμ-άουτ, βλέποντας την Ρεάλ να ροκανίζει τη διαφορά (50-61, 25'). Ο γκαρντ της Ρεάλ έβαλε δύσκολα στο «τριφύλλι», που με την είσοδο του Σλούκα βρήκε ξανά ρυθμό στην επίθεση σε εκτέλεση και δημιουργία (56-73, 30').

Το πρώτο δίλεπτο του τελευταίου ξεκίνησε με αστοχία εκατέρωθεν, πριν έρθει ο Ρογκαβόπουλος από τον πάγκο για να... ξυπνήσει την «πράσινη» επιθετική μηχανή. Ο Σορτς συνέχισε να νικά τα αργά πόδια της Ρεάλ, η οποία στο τελευταίο διάστημα έσφιξε την άμυνα της και προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Το τρίποντο του Χουάντσο ανέβασε ξανά στους 14 τη διαφορά, 2:17' πριν το τέλος. Η... τελειωτική βολή της αναμέτρησης ήρθε δια χειρός Σλούκα, σε έναν αιφνιδιασμό δημιουργία του Σορτς.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 38-52, 59-73, 77-87.