Γιαννακόπουλος και Νίνο τραγουδούν παρέα και γίνονται viral (vid)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο μαζί με τον τραγουδιστή Νίνο, όπου οι δύο φίλοι εμφανίζονται να παίζουν πιάνο και να τραγουδούν παρέα μεγάλες επιτυχίες του 44χρονου καλλιτεχνη.

Με τη λεζάντα «Με Νίνο λύνονται όλα…», ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού μοιράστηκε ένα διαφορετικό στιγμιότυπο από την καθημερινότητά του, μακριά από τα αθλητικά και επιχειρηματικά του καθήκοντα. Στο βίντεο, οι δύο άνδρες παίζουν διαδοχικά διάφορα γνωστά τραγούδια, δημιουργώντας μια ευχάριστη και ζεστή ατμόσφαιρα.

Η ανάρτηση προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον στα social media, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες σχόλια και προβολές μέσα σε λίγες ώρες. Οι followers σχολίασαν τη μουσική συνεργασία των δύο φίλων, αλλά και την ευχάριστη διάθεση που αποπνέει το βίντεο.

Με τη συγκεκριμένη δημοσίευση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επιβεβαίωσε τις εξαιρετικές σχέσεις με τον τραγουδιστή, με τον οποίο πλέον είναι και στενοί φίλοι.