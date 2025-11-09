Ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης του Γιαννακόπουλου στον Αταμάν (pic)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε μήνυμα στήριξης προς τον Εργκίν Αταμάν και όσα ακούγονται για αυτόν, τονίζοντας ότι ακόμα δεν έχει παίξει με πλήρες ρόστερ.

Το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:





«Bρίσκοντας χρόνο να διαβάσω το τι λέγεται από Παναθηναϊκούς στο διαδίκτυο... Βλέπω να στοχοποιείται ένας άνθρωπος που ακόμα δεν έχει δει την ομάδα του να παίζει πλήρης ή έστω κοντά σε αυτό.



Έχουμε την γκίνια να τραυματίζονται όλα τα πενταρια (θα πάρουμε όμως όσα χρειαστεί).



Έχοντας τους καλύτερους κοντούς στην Ευρώπη ώστε να παίζει πάντα αυτός που είναι σε μέρα, αντί να ασχολούνται με το πώς θα παίξουν ΚΑΙ για τους ψηλούς κοιτάει ο καθένας την πάρτη του και την γκρίνια του.



Ο καθένας είναι υπο των περιστάσεων ειτε από αλαζονεία ειτε από αδιαφορία είτε από εγωισμό είτε είτε...



Όταν ο καθένας ψηλός, κοντός ή και μεσαίος ζήτησε αυτά που ζήτησε, είτε σε λεφτά είτε σε συνθήκες, τα πήρε εντός δευτερολέπτων καλό θα είναι να δείχνουν και εντός παρκέ την αξία τους.



Όσο για τον φίλαθλο οπαδό που λέει ότι λέει και δεν έχει δει πλήρη την ομάδα, μήπως εκείνος την έχει δει πλήρης;;;



In #AMANAMAITRUST



Από εσένα περιμένω να έχεις την αφοσίωση ψυχραιμία και την ταπεινότητα ανάγκης απόδειξης στα νούμερα ότι είσαι ο βασιλιάς.



Από εσένα περιμένω να καταλάβεις ότι ήρθες στον μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης υπό τις οδηγίες ενός κορυφαίου προπονητή... άκου τον... ξέρει αυτός.