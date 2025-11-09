Κένεθ Φαρίντ: Το κοινό παρελθόν του στόχου του «τριφυλλιού» με παίκτες του Ολυμπιακού

Ο Κένεθ Φαρίντ βρίσκεται πολύ κοντά στο να υπογράψει στον Παναθηναϊκό, καθώς βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των ανθρώπων του «τριφυλλιού», ως μια άμεση λύση ασφαλείας. Ο 36χρονος Αμερικανός άσος έχει συμφωνήσει προφορικά για δίμηνο συμβόλαιο με προοπτική ανανέωσης μέχρι το τέλος της σεζόν, και απομένει να πάρει την έγκριση από τον Εργκίν Αταμάν για να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Ο Κένεθ Φαρίντ γεννήθηκε το 1989 και επιλέχθηκε στο Νο.22 του draft του 2011 από τους Ντένβερ Νάγκετς, όπου και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στο NBA. Το 2018 αποχώρησε για τους Νέτς, που δεν μακροημέρευσε καθώς ένα χρόνο μετά, το 2019, αποκτήθηκε από τους Χιούστον Ρόκετς.

Από τον Νοέμβρη του 2019 ο Φαρίντ ξεκίνησε την περιπλάνηση στα παρκέ εκτός Αμερικής, καθώς αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στο πρωτάθλημα της Κίνας, της Ιταλίας, του Μεξικό, του Πουέρτο Ρίκο ενώ έπαιξε για μερικούς μήνες στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας το 2021.

Εάν ολοκληρωθεί το deal και καταλήξει στον Παναθηναϊκό, ο 36χρονος θα συναντήσει αρκετούς παλιούς γνώριμους. Ο Φαρίντ έχει υπάρξει συμπαίκτης με τρεις μπασκετμπολίστες που αγωνίζονται στον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, τον καιρό που ήταν στους Ντένβερ Νάγκετς έχει αγωνιστεί μαζί με τον Εβάν Φουρνιέ (115 αγώνες) αλλά και τον Κώστα Παπανικολάου (23 αγώνες). Στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχει υπάρξει συμπαίκτης με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Επίσης, ο έμπειρος ψηλός έχει συνυπάρξει και με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ τον καιρό που αγωνιζόταν στους Νάγκετς, ενώ έχει βρεθεί στην ίδια ομάδα με αρκετούς μπασκετμπολίστες που αγωνίζονται στη EuroLeague, όπως οι Τρέι Λάιλς της Ρεάλ, Γιαν Βέσελι της Μπαρτσελόνα, Τζάναν Μούσα της Dubai BC, Ρόντιον Κούρουκς στη Μπασκόνια και Σπένσερ Ντίνγουιντι της Μπάγερν Μονάχου.