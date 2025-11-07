Ο Παναθηναϊκός AKTOR φέρνει τον Κένεθ Φαρίντ για να «γεμίσει» τη ρακέτα του

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε άλλη επιλογή από το να βγει στην αγορά, μετά τους τραυματισμούς των Γιουρτσέβεν και Χολμς, αλλά και την καθυστέρηση στην επιστροφή του Λεσόρ. Οι «πράσινοι» βρίσκονταν σε κατάσταση ανάγκης και κινήθηκαν με ταχύτητα, καταλήγοντας στον Κένεθ Φαρίντ, έναν παίκτη με πλούσια εμπειρία και έντονη παρουσία στο ΝΒΑ. Ο 36χρονος Αμερικανός, γνωστός για την ενέργεια και το πάθος του στο παρκέ, έχει περάσει από Ντένβερ, Μπρούκλιν και Χιούστον, ενώ πρόσφατα αγωνίστηκε στην Ευρώπη με τη Ρέτζιο Εμίλια. Παρά τα χρόνια του, διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση και έρχεται για να δώσει ανάσα στη φροντ λάιν του Παναθηναϊκού, προσφέροντας σκληράδα, εμπειρία και δυναμισμό στα ριμπάουντ. Πρόκειται για την πρώτη από τις δύο κινήσεις που ετοιμάζει το «τριφύλλι», το οποίο θέλει να σταθεί όρθιο μέχρι να επανέλθουν οι τραυματίες.