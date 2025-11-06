Το FBI ερευνά σκάνδαλο στοιχηματισμού στο NCAA με εμπλεκόμενους παίκτες και προπονητές

Στα μέσα Οκτωβρίου, η είδηση για τη σύλληψη του Τσόνσι Μπίλαπς, του Τέρι Ροζίερ, αλλά και άλλων προσώπων σχετιζόμενων με το NBA για παράνομο στοιχηματισμό, συντάραξε τον κόσμο του μπάσκετ. Τότε, το FBI είχε ανακοινώσει ότι η έρευνά του δεν αφορούσε το κολεγιακό μπάσκετ. Ωστόσο, όπως φαίνεται, το NCAA είναι το επόμενο πρωτάθλημα που μπαίνει στο στόχαστρο των αρχών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του frontofficesports, ομοσπονδιακές αρχές αλλά το ίδιο το NCAA διεξάγουν παράλληλες έρευνες για πιθανή χειραγώγηση αποτελεσμάτων σε αγώνες NCAA Division I, με περισσότερους από 30 παίκτες να βρίσκονται στο στόχαστρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το FBI εξετάζουν τη δράση ενός οργανωμένου κυκλώματος στοιχημάτων που φέρεται να επηρέασε αγώνες μικρών περιφερειών μεταξύ Δεκεμβρίου 2024 και Ιανουαρίου 2025.

Το κύκλωμα φέρεται να τοποθετούσε επαναλαμβανόμενα στοιχήματα σε spreads πρώτου ημιχρόνου, με ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά επιτυχίας, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό σε εννέα στοιχηματικές εταιρείες σε 13 πολιτείες και στον Καναδά. Το NCAA, από την πλευρά του, έχει ενεργοποιήσει το σύστημα παρακολούθησης ακεραιότητας που καλύπτει πάνω από 22.000 αθλητικές διοργανώσεις.

Οι έρευνες έχουν ήδη οδηγήσει σε ανακρίσεις παικτών από το FBI, ενώ εξετάζεται η πιθανή σύνδεση του σκανδάλου με προηγούμενες παρόμοιες υποθέσεις του NBA. Οι επιπτώσεις για τους εμπλεκόμενους μπορεί να είναι σοβαρές, με ενδεχόμενες ποινικές διώξεις και αποκλεισμούς από το NCAA.

Τα πανεπιστήμια που εμπλέκονται στις έρευνες του NCAA για στοιχηματικές παραβάσεις είναι: Eastern Michigan, Temple, Arizona State, New Orleans, North Carolina A&T, Mississippi Valley State και Dayton.

«Το NCAA παρακολουθεί και τιμωρεί σκληρά τυχόν παραβιάσεις των κανόνων περί αθλητικών στοιχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και ιδίως υποθέσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ακεραιότητα του κολεγιακού αθλητισμού, όπως υποθέσεις που αφορούν χειραγώγηση αγώνων/βαθμολογίας, ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών ή/και φοιτητές-αθλητές που στοιχηματίζουν στον εαυτό τους», δήλωσε το NCAA.

Στο μεταξύ, έχουν ήδη εκδικαστεί υποθέσεις που αφορούν παίκτες που στοιχημάτισαν ακόμη και για την προσωπική τους απόδοση. Πολλοί μπασκετμπολίστες έχουν ήδη τεθεί εκτός πρωταθλημάτων.

Ο Τσαρλς Μπέικερ, πρόεδρος του NCAA, δήλωσε πως η ομοσπονδία δεσμεύεται να προστατεύσει την ακεραιότητα του αθλητισμού και ζήτησε την κατάργηση των ατομικών στοιχημάτων (prop bets), τα οποία θεωρεί ιδιαίτερα επικίνδυνα. Ο Μπέικερ τοποθετήθηκε δημόσια μετά την αποκάλυψη των ερευνών για χειραγώγηση αποτελεσμάτων σε αγώνες NCAA Division I, τονίζοντας: «Η ακεραιότητα του παιχνιδιού είναι θεμελιώδης για τον κολεγιακό αθλητισμό. Οι ατομικές στοιχηματικές επιλογές (prop bets) δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους και πρέπει να καταργηθούν»

Επιπλέον, κάλεσε τις πολιτείες, τις ρυθμιστικές αρχές και τις στοιχηματικές εταιρείες να συνεργαστούν πιο στενά με το NCAA, ώστε να ενισχυθεί η παρακολούθηση και η πρόληψη παραβάσεων.