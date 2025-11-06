Ο Μπαρτζώκας το αποκάλυψε: Αυτός είναι ο αγώνας που θα κάνει ντεμπούτο ο Έβανς

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στην Παρτιζάν στο ΣΕΦ (7/11, 21:15), όπου και θέλει μόνο τη νίκη για να βελτιώσει το ρεκόρ του στο 6-3.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής media day δηλώσεις έκανε ο προπονητής των Πρωταθλητών Ελλάδας Γιώργος Μπαρτζώκας ο οποίος στάθηκε στα προβλήματα της ομάδας του, στον στόχο στο παιχνίδι με τους Σέρβους, αλλά και στην κατάσταση του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά τι είπε:

Αρχικά: «Έχουμε καλύτερο ρεκόρ εκτός έδρας. Τρεις νίκες σε τέσσερα παιχνίδια μετράμε μακριά από την έδρα μας. Είναι καλό που δεν έχουμε ταξίδια. Η Παρτιζάν είναι καλή ομάδα και περιμένουμε να παίξει καλύτερα. Έχει τον προπονητή και το ταλέντο να είναι καλύτερη. Εμείς έχουμε τα θέματά μας. Ο Γουόρντ απουσίασε μία μέρα με αρρώστια, επανήλθε όμως χθες. Χθες ο Φουρνιέ αρρώστησε και δεν ήρθε, σήμερα δεν θα κάνει προπόνηση. Και ο Μιλουτίνοφ ανέβασε πυρετό, αλλά θα κάνει προπόνηση. Έχουμε κάποια θέματα στην προετοιμασία, αλλά θα τα ξεπεράσουμε».

Για τις προπονήσεις που είχε ο Ολυμπιακός: «Είναι θετικό για εμάς, γιατί είχαμε κάποιες προπονήσεις και βελτιώσαμε την εκτέλεσή μας. Κάναμε αποκατάσταση μετά από τα παιχνίδια Τετάρτη - Κυριακή. Πιστεύουμε πως θα είμαστε καλοί. Είναι μία πρόκληση και πρέπει να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες.»

Για τους τομείς βελτίωσης: «Με την Χάποελ είχαμε ένα πολύ καλό αμυντικό παιχνίδι. Θεωρώ ότι το να παίξουμε καλύτερη άμυνα είναι ζητούμενο για εμάς μέσα στη σεζόν. Θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι αμυντικά. Μας έλειψαν και κάποιοι αμυντικοί. Είμαστε πιο συμπαγείς αμυντικά, γιατί επιθετικά έχουμε ταλέντο.»

Για τον Έβανς: «Ναι το πλάνο για το Πρωτάθλημα (Καρδίτσα 9/11). Χάρηκα πολύ γιατί έκανε δύο πολύ δυνατές προπονήσεις. Και αυτός νιώθει καλά, αλλά θα ήθελα να προσέχω τι λέω, γιατί είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι στην τελική του ευθεία και ελπίζω ότι θα κάνει ντεμπούτο την Κυριακή.»

Για την Ευρωλίγκα μέχρι τώρα: «Είναι νωρίς και δεν συμφωνώ με τα rankings. Πρέπει μία αξιολόγηση να γίνει στο τέλος του πρώτου γύρου. Οι τραυματισμοί επηρεάζουν. Έχω πει ξανά ότι το Ευρωμπάσκετ παίζει ρόλο. Οι ομάδες βελτιώνονται και εξελίσσονται. Αυτές που το κάνουν πάνε ψηλά στη βαθμολογία. Αν δείτε το μπάτζετ του Αστέρα, της Χάποελ και της Ζαλγκίρις σημαίνει ότι οι ομάδες επενδύουν. Το περίμενα ότι θα είναι έτσι τα πράγματα».

Για τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του: «Δεν είπα ποτέ ότι είναι άδειο το ρόστερ. Όλες οι ομάδες χτίστηκαν με αυτόν τον τρόπο για 90 παιχνίδια. Ξέρουν οι προπονητές και οι διοικήσεις τι χρειάζεται για να έρθει το αποτέλεσμα. Ξαφνικά μπαίνουν παίκτες που δεν ξέρουν το επίπεδο και χρειάζονται χρόνο προσαρμογής. Η γνώμη μου είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πολυπληθές ρόστερ, αλλά με βάση τη στατιστική ξέρουμε ότι θα έχουμε μίνιμουμ δύο απουσίες κάθε εβδομάδα. Έχουμε καλό και μεγάλο ρόστερ».