Ολυμπιακός: Το όμορφο κορεό των «ερυθρόλευκων» - Στο ΣΕΦ οι Μπιανκόν και Καμπελά (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρτίζαν σε ένα κατάμεστο ΣΕΦ για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Οι φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων» φρόντισαν να δημιουργήσουν μία πολύ όμορφη ατμόσφαιρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με το εντυπωσιακό κορεό που έφτιαξαν.

Οι Μπιανκόν και Καμπελά βρέθηκαν στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση της ομάδας μπάσκετ απέναντι στην Παρτίζαν.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, οι παίκτες πόζαραν στον φακό με χαμόγελα, δείχνοντας τη στήριξή τους στους συναθλητές τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας δίνουν το «παρών» στις εντός έδρας αναμετρήσεις του τμήματος μπάσκετ.