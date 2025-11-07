Η βαθμολογία της EuroLeague μετά από τη νίκη του Ολυμπιακού εναντίον της Παρτιζάν στο ΣΕΦ
Δείτε αναλυτικά πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρτιζάν για την 9η αγωνιστική.
Η αγωνιστική... τριών ημερών ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα. Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν της Παρτίζαν με σκορ 80-71 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, ανέβηκαν στο 6-3 και βρίσκονται πλέον στην 4η θέση της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.
Στην κορυφή της βαθμολογίας «αναρριχήθηκε» η Ζαλγκίρις Κάουνας. Οι Λιθουανοί συνεχίζουν την «ανεξέλεγκτη» τους πορεία στη φετινή EuroLeague, κερδίζοντας και τη Βαλένθια (86-77) στο Κάουνας.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, ξεχώρισε το εντυπωσιακό παιχνίδι της Εφές εναντίον της Αρμάνι Μιλάνο στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο ολοκληρώθηκε με νίκη των Ιταλών (93-97) έπειτα από δύο παρατάσεις, αλλά και ο θρίαμβος (92-101) της Ρεάλ Μαδρίτης στο «κλάσικο» της Βαρκελώνης ενάντια στη Μπαρτσελόνα.
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής
Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός 86-68
Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν 81-67
Dubai BC - Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109
Μπασκόνια - Βίρτους Μπολόνια 87-76
Παρί - Μπάγερν Μονάχου 82-86
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μονακό 107-112
Αναντολού Εφές - Αρμάνι Μιλάνο 93-97
Ζαλγκίρις - Βαλένθια 86-77
Ολυμπιακός - Παρτίζαν 80-71
Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης 92-101
Η βαθμολογία της EuroLeague
- Ζαλγκίρις Κάουνας 7-2
- Ερυθρός Αστέρας 7-2
- Χάποελ Τελ-Αβίβ 7-2
- Ολυμπιακός 6-3
- Μονακό 6-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 5-4
- Βαλένθια 5-4
- Παναθηναϊκός AKTOR 5-4
- Μπαρτσελόνα 5-4
- Μπάγερν Μονάχου 5-4
- Παρί 4-5
- Αρμάνι Μιλάνο 4-5
- Φενερμπαχτσέ 4-5
- Ντουμπάι BC 3-6
- Αναντολού Εφές 3-6
- Μπασκόνια 3-6
- Παρτίζαν 3-6
- Μακάμπι Τελ-Αβίβ 2-7
- Βιλερμπάν 2-7