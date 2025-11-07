Σπορ Euroleague Μπάσκετ Ολυμπιακός Παρτιζάν

Η βαθμολογία της EuroLeague μετά από τη νίκη του Ολυμπιακού εναντίον της Παρτιζάν στο ΣΕΦ

Δείτε αναλυτικά πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρτιζάν για την 9η αγωνιστική.

Η αγωνιστική... τριών ημερών ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα. Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν της Παρτίζαν με σκορ 80-71 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, ανέβηκαν στο 6-3 και βρίσκονται πλέον στην 4η θέση της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη

Στην κορυφή της βαθμολογίας «αναρριχήθηκε» η Ζαλγκίρις Κάουνας. Οι Λιθουανοί συνεχίζουν την «ανεξέλεγκτη» τους πορεία στη φετινή EuroLeague, κερδίζοντας και τη Βαλένθια (86-77) στο Κάουνας.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, ξεχώρισε το εντυπωσιακό παιχνίδι της Εφές εναντίον της Αρμάνι Μιλάνο στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο ολοκληρώθηκε με νίκη των Ιταλών (93-97) έπειτα από δύο παρατάσεις, αλλά και ο θρίαμβος (92-101) της Ρεάλ Μαδρίτης στο «κλάσικο» της Βαρκελώνης ενάντια στη Μπαρτσελόνα.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός 86-68

Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν 81-67
Dubai BC - Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109
Μπασκόνια - Βίρτους Μπολόνια 87-76
Παρί - Μπάγερν Μονάχου 82-86
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μονακό 107-112

Αναντολού Εφές - Αρμάνι Μιλάνο 93-97
Ζαλγκίρις - Βαλένθια 86-77
Ολυμπιακός - Παρτίζαν 80-71
Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης 92-101

Η βαθμολογία της EuroLeague

  1. Ζαλγκίρις Κάουνας 7-2
  2. Ερυθρός Αστέρας 7-2
  3. Χάποελ Τελ-Αβίβ 7-2
  4. Ολυμπιακός 6-3
  5. Μονακό 6-3
  6. Ρεάλ Μαδρίτης 5-4
  7. Βαλένθια 5-4
  8. Παναθηναϊκός AKTOR 5-4
  9. Μπαρτσελόνα 5-4
  10. Μπάγερν Μονάχου 5-4
  11. Παρί 4-5
  12. Αρμάνι Μιλάνο 4-5
  13. Φενερμπαχτσέ 4-5
  14. Ντουμπάι BC 3-6
  15. Αναντολού Εφές 3-6
  16. Ντουμπάι BC 3-6
  17. Μπασκόνια 3-6
  18. Παρτίζαν 3-6
  19. Μακάμπι Τελ-Αβίβ 2-7
  20. Βιλερμπάν 2-7

