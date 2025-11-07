Η βαθμολογία της EuroLeague μετά από τη νίκη του Ολυμπιακού εναντίον της Παρτιζάν στο ΣΕΦ

Η αγωνιστική... τριών ημερών ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα. Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν της Παρτίζαν με σκορ 80-71 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, ανέβηκαν στο 6-3 και βρίσκονται πλέον στην 4η θέση της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Στην κορυφή της βαθμολογίας «αναρριχήθηκε» η Ζαλγκίρις Κάουνας. Οι Λιθουανοί συνεχίζουν την «ανεξέλεγκτη» τους πορεία στη φετινή EuroLeague, κερδίζοντας και τη Βαλένθια (86-77) στο Κάουνας.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, ξεχώρισε το εντυπωσιακό παιχνίδι της Εφές εναντίον της Αρμάνι Μιλάνο στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο ολοκληρώθηκε με νίκη των Ιταλών (93-97) έπειτα από δύο παρατάσεις, αλλά και ο θρίαμβος (92-101) της Ρεάλ Μαδρίτης στο «κλάσικο» της Βαρκελώνης ενάντια στη Μπαρτσελόνα.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός 86-68

Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν 81-67

Dubai BC - Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109

Μπασκόνια - Βίρτους Μπολόνια 87-76

Παρί - Μπάγερν Μονάχου 82-86

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μονακό 107-112

Αναντολού Εφές - Αρμάνι Μιλάνο 93-97

Ζαλγκίρις - Βαλένθια 86-77

Ολυμπιακός - Παρτίζαν 80-71

Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης 92-101

Η βαθμολογία της EuroLeague