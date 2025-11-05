Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός 86-68: Εφιαλτικό βράδυ στο Βελιγράδι για το λαβωμένο «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR των μηδενικών επιλογών στη ρακέτα έζησε μια εφιαλτική βραδιά στο Βελιγράδι και ηττήθηκε με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα στην 9η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» χωρίς να διαθέτουν καμία καθαρή λύση στη θέση «5» έχασαν κατά κράτος τη «μάχη» των ριμπάουντ, δυσκολεύτηκαν να βρουν λύσεις επιθετικά και αναπόφευκτα έφυγαν από τη Σερβία χωρίς να διεκδικήσουν ουσιαστικά σε κανένα σημείο το παιχνίδι.

Σε μια βραδιά που σχεδόν τίποτα δεν λειτούργησε όπως θα ήθελε ο Εργκίν Αταμάν, Τσέντι Όσμαν (14 πόντοι και 5 ριμπάουντ) και Κώστας Σλούκας (16π)αποτέλεσαν τις «εξαιρέσεις» του Παναθηναϊκού. Κάκιστο βράδυ για τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος αποβλήθηκε από νωρίς στο τελευταίο δεκάλεπτο και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 6 πόντους και 7 λάθη σε 19 λεπτά.

Για την ομάδα του Ομπράντοβιτς, ο Μίλερ Μακ Ιντάιρ ξεχώρισε, σημειώνοντας 14 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, οδηγώντας τον Ερυθρό Αστέρα σε μια εύκολη νίκη.

Το ματς

Ο Εργκίν Αταμάν, έχοντας να διαχειριστεί ένα δύσκολο παιχνίδι χωρίς να διαθέτει καθαρό σέντερ, ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Σλούκα, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Μήτογλου στο παρκέ. Το πρώτο πεντάλεπτο συνοδεύτηκε από αδιανόητη αστοχία του Παναθηναϊκού πίσω από τη γραμμή των 6.75μ και την σπουδαία δουλειά των «πράσινων» στα επιθετικά ριμπάουντ. Οι συνεχόμενες ανανεώσεις επιθέσεων δεν έφεραν ουσιαστικό κέρδος για το «τριφύλλι», που με 0/6 τρίποντα βρέθηκε πίσω στο σκορ σε αυτό διάστημα (8-4, 5').

Ο Ιζούντου με εντυπωσιακό κάρφωμα ξεσήκωσε τους φίλους του Ερυθρού Αστέρα, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να τα... σπάει στο τρίποντο (0/10 3π, 0! ασίστ), οδηγώντας τους Σέρβους μπροστά με οκτώ (20-12, 10'). Το ρεσιτάλ αστοχίας σταμάτησε δια χειρός Τσέντι Όσμαν στο ξεκίνημα του 2ου δεκαλέπτου, σε ένα διάστημα που ο Ερυθρός ανέβασε σε διψήφια επίπεδα την υπέρ του διαφορά (26-15, 12'). Με 0 ασίστ για 7 λάθη σε 14 αγωνιστικά λεπτά από τους παίκτες του Αταμάν οι γηπεδούχοι εκτόξευσαν στο +21 την απόσταση, σε ένα εφιαλτικό πρώτο μέρος για τον Παναθηναϊκό.

Μια αντεπίθεση στο τελευταίο δίλεπτο και ένα 9-0 των «πράσινων» έριξαν στους 14 τη διαφορά, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 46-32.

Eurokinissi

Η εκκίνηση του δεύτερου ημιχρόνου δεν ήταν ιδανική για τους παίκτες του Αταμάν, που είδαν τον Ερυθρό Αστέρα να ανεβάζει στους 19 την υπέρ του διαφορά με ένα γρήγορο 5-0 στο πρώτο τετράλεπτο. Ο «εφιάλτης» δεν σταμάτησε εκεί, με την διαφορά να φτάνει στο +22 σε ένα διάστημα έξι λεπτών που ο μόνος «πράσινος» πόντος ήρθε από μια εύστοχη βολή του Όσμαν!

Το +27 του 3ου δεκαλέπτου ροκανίστηκε στο πρώτο πεντάλεπτο του τελευταίου μέρους, κατεβάζοντας στους 13 την διαφορά με πρωταγωνιστή τον Κώστα Σλούκα. Οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού, έπαιξαν όσο... χρειάστηκε στο τέλος και πανηγύρισαν μια εύκολη νίκη στην έδρα τους.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 46-32, 67-40, 86-68.