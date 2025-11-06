Κώστας Σλούκας: Για πάντα στο «τριφύλλι» και επίσημα ο αρχηγός του Παναθηναϊκού με... Λεξ (vid)

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε με μουσική του ΛΕΞ και το τραγούδι «Αλήτικη αγάπη» την επέκταση του συμβολαίου του Κώστα Σλούκα μέχρι το 2027, επιβεβαιώνοντας την πληροφορία, πως ο 35χρονος αθλητής θα αγωνίζεται με το «τριφύλλι» στο στήθος για έναν επιπλέον χρόνο.

Η απόφαση για την επέκταση ήρθε ως φυσικό επακόλουθο της επιθυμίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και ολόκληρου του οργανισμού να συνεχίσουν μαζί με τον Σλούκα και μετά το 2026.

Όπως μάλιστα αποκάλυψε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μετά τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, υπέγραψε χωρίς να γνωρίζει το πόσο του συμβόλαιο του, τονίζοντας πως «τα χρήματα δεν τον νοιάζουν, αλλά ο σεβασμός και η αγάπη» που έχει λάβει.

Μάλιστα η κίνηση αυτή εκτιμήθηκε βαθύτατα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο συμβόλαιο αναμένεται να κυμανθεί κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, ως αναγνώριση της προσφοράς και της αφοσίωσης του παίκτη.

Φέτος, ο Κώστας Σλούκας έχει σταθερή συνεισφορά στην ομάδα, καταγράφοντας στη EuroLeague, μετά από οκτώ παιχνίδια, 8.1 πόντους (με αξιοσημείωτα ποσοστά 43.3% στα δίποντα, 36.4% στα τρίποντα και 83.3% στις βολές), 1.8 ριμπάουντ και 5 ασίστ ανά 19 λεπτά συμμετοχής.