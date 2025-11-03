Παναθηναϊκός «υπόθεση» σέντερ: Το... αγκάθι του NBA, η ευρωπαϊκή αγορά και ένας «πρώην»

Η ατυχία δεν λέει να αφήσει σε ησυχία τον Παναθηναϊκό AKTOR! Ο Εργκίν Αταμάν βλέπει έναν ακόμα παίκτη της φροντ λάιν να βγαίνει νοκ άουτ, αυτή τη φορά τον Ομέρ Γιουρτσέβεν. Ο Τούρκος σέντερ αποχώρησε από την προπόνηση της Κυριακής (2/11) με έντονες ενοχλήσεις και οι εξετάσεις που ακολούθησαν στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» έδειξαν θλάση β’ βαθμού στον αριστερό προσαγωγό.



Ο χρόνος αποθεραπείας του εκτιμάται στις τρεις εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός μένει χωρίς “καθαρόαιμο” σέντερ, αφού ήδη εκτός δράσης είναι τόσο ο Ματίας Λεσόρ όσο και ο Ρισόν Χολμς. Η κατάσταση αναγκάζει τον Αταμάν να αυτοσχεδιάσει, πιθανότατα με τον Μήτογλου και τον Παπαγιάννη (όταν επιστρέψει) να παίρνουν περισσότερο βάρος στη ρακέτα. Κάπως έτσι, η ανάγκη για μια μεταγραφή κρίνεται επιτακτική στο «τριφύλλι».



Τι παίκτη θα ψάξει στην αγορά ο Αταμάν

Eurokinissi

Ο Τούρκος προπονητής θέλει έναν παίκτη που να έχει εμπειρία από Ευρώπη και να είναι έτοιμος να μπει στο παρκέ με λίγες προπονήσεις. Αυτό σημαίνει πως η προοπτική μιας αγοράς από το NBA είναι λιγότερο ορατή, αφού ορισμένοι παίκτες θα θέλουν χρόνο προσαρμογής στους νέους κανόνες και στην λογική της ομάδας. Χρόνο τον οποίο δεν έχει ο Παναθηναϊκός να δώσει, με τόσες απώλειες.

Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα κοιτάξει καθόλου στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, ωστόσο μπορεί να είναι η ύστατη λύση. Αυτό που επίσης δυσκολεύει την υπόθεση μιας μεταγραφής είναι πως ο Αταμάν ψάχνει έναν παίκτη για συμβόλαιο δυο μηνών και... βλέπουμε. Με δεδομένο αυτό, οι λύσεις που εμφανίζονται θα είναι και πάλι αρκετά περιορισμένες.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο προπονητής των «πρασίνων» θα κοιτάξει λύσεις τόσο από το ελληνικό πρωτάθλημα, όσο και από το τουρκικό που γνωρίζει καλά. Μια περίπτωση πάντως είναι και αυτή του Τζέρεμι Έβανς, ,που αν δεν ήταν ο Χολμς θα ήταν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε πως το buy-out του από την Μύκονο για την Euroleague είναι στα 50.000 ευρώ.