Live η δύσκολη αποστολή του Παναθηναϊκού στη Σερβία απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (4/11) από την Αθήνα με προορισμό το Βελιγράδι, καθώς την Τετάρτη (5/11, 21:00) θα ανοίξει την αυλαία της 9ης αγωνιστικής της EuroLeagueκόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Το Τριφύλλι καλείται να διαχειριστεί το σοκ από τους συνεχόμενους τραυματισμούς, αλλά και να βρει αγωνιστικές λύσεις στη θέση του σέντερ, μιας και οι Ομέρ Γιουρτσέβεν, Ρισόν Χολμς και Ματίας Λεσόρ έχουν τεθεί νοκ-άουτ, μέχρι να ολοκληρωθεί η απόκτηση ενός ψηλού.

