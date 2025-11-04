Παναθηναϊκός: Για πάντα «πράσινος» ο Σλούκας - Ανανέωσε ως το 2027

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR, Κώστας Σλούκας, θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τα «πράσινα», καθώς ανανέωσε το συμβόλαιο του μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο 35χρονος γκαρντ, που οδήγησε το «τριφύλλι» στο πρωτάθλημα και την Euroleague το 2024, συναντήθηκε με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, και οι δύο πλευρές κατέληξαν σε άμεση συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας.

Η ανανέωση του Σλούκα έρχεται σε συνέχεια των νέων συμβολαίων που υπογράφηκαν με τους Ναν, Λεσόρ, Ερνανγκόμεθ, Γκραντ, Γκριγκόνις και Μήτογλου, διατηρώντας ακέραιο τον κορμό των πρωταθλητών Ευρώπης.

Η συμφωνία του Κώστα Σλούκα με τον Παναθηναϊκό AKTOR έως το 2027 έχει πλέον οριστικοποιηθεί, με μοναδική εκκρεμότητα το τυπικό κομμάτι της επίσημης ανακοίνωσης από την ΚΑΕ.

Φέτος σε 8 παιχνίδια στην Euroleague έχει κατά μέσο όρο 8,1 πόντους, 1,8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 0,6 κλεψίματα και 10,4 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 19:06 στο παρκέ.