Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα

Ο Παναθηναϊκός ήταν κατώτερος των περιστάσεων και γνώρισε δεύτερη διαδοχική ήττα, μετά από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, αυτή την φόρα στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Oι πράσινοι «πλήρωσαν» το εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο, βρέθηκαν να χάνουν μέχρι και με 27 πόντους και με τη δεδομένη «λειψανδρία» στη θέση 5, δεν μπόρεσαν ουσιαστικά ποτέ να πλησιάσουν και να απειλήσουν τους γηπεδούχους.

Δύο σερί ήττες για τον Παναθηναϊκό, που έπεσε στο 5-4, σε αντίθεση με τον Ερυθρό Άστέρα που μετράει επτά συνεχόμενες και βρίσκεται στην πρώτη θέση, στην πρεμιέρα της 9ης αγωνιστική της EuroLeague.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 9ης αγωνιστικής

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68

Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν 6/11 στις 19:45

Dubai BC – Χάποελ Τελ Αβίβ 6/11 στις 20:00

Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια 6/11 στις 21:30

Παρί – Μπάγερν Μονάχου 6/11 στις 22:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό 6/11 στις 22:00

Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο 7/11 στις 19:30

Ζάλγκιρις Κάουνας – Βαλένθια 7/11 στις 20:00

Ολυμπιακός – Παρτίζαν 7/11 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 7/11 στις 21:30

Η βαθμολογία της EuroLeague: