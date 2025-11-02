Νέο πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Θλάση και τρεις εβδομάδες εκτός ο Γιουρτσέβεν

Η ατυχία δεν λέει να αφήσει σε ησυχία τον Παναθηναϊκό AKTOR! Ο Εργκίν Αταμάν βλέπει έναν ακόμα παίκτη της φροντ λάιν να βγαίνει νοκ άουτ, αυτή τη φορά τον Ομέρ Γιουρτσέβεν. Ο Τούρκος σέντερ αποχώρησε από την προπόνηση της Κυριακής (2/11) με έντονες ενοχλήσεις και οι εξετάσεις που ακολούθησαν στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» έδειξαν θλάση β’ βαθμού στον αριστερό προσαγωγό.



Ο χρόνος αποθεραπείας του εκτιμάται στις τρεις εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός μένει χωρίς “καθαρόαιμο” σέντερ, αφού ήδη εκτός δράσης είναι τόσο ο Ματίας Λεσόρ όσο και ο Ρισόν Χολμς. Η κατάσταση αναγκάζει τον Αταμάν να αυτοσχεδιάσει, πιθανότατα με τον Μήτογλου και τον Παπαγιάννη (όταν επιστρέψει) να παίρνουν περισσότερο βάρος στη ρακέτα.



Το πρόβλημα στη frontline των «πρασίνων» γίνεται πλέον τεράστιο, ειδικά ενόψει του δύσκολου προγράμματος που ακολουθεί σε Ελλάδα και EuroLeague. Το μόνο θετικό για το «τριφύλλι» είναι πως η θλάση δεν είναι πιο σοβαρή, ωστόσο το γεγονός ότι χάνει ακόμη έναν παίκτη στον ίδιο τομέα προκαλεί πονοκέφαλο στο τεχνικό τιμ. Ο Παναθηναϊκός καλείται για ακόμη μία φορά να δείξει αντοχές και βάθος στο ρόστερ του.