Άρης - ΠΑΟΚ 73-78: Ο ασταμάτητος Τζάκσον «έβαψε ασπρόμαυρο» το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Αναμφίβολα η αναμέτρηση της πέμπτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, ήταν το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ, στο κατάμεστο Παλέ!

Ο Δικέφαλος του Βορρά, με τον Κέι Τζι Τζάκσον σε κορυφαίο βράδυ, πήρε τη μεγάλη νίκη επικρατώντας με σκορ 73-78!

Η εξέλιξη του ματς

Μετά τη ρίψη από χιλιάδες χαρτάκια στο παρκέ του Παλέ, το ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ εκκίνησε με μερικά λεπτά καθυστέρηση. Ένα παιχνίδι το οποίο στην πραγματικότητα στο πρώτο δεκάλεπτο δεν είχε πολλά να δώσει. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος μπορούσε να βρει ρυθμό στην επίθεση και να δείξει την οποιαδήποτε... αρετή. Αντιθέτως, αμφότεροι είχαν το μυαλό τους να διατηρήσουν το καλάθι τους ανέπαφο.

Αν μπορούμε να πούμε πως κάποιος μπήκε καλύτερα απόψε, αυτός ήταν ο ΠΑΟΚ. Στα πρώτα λεπτά, βρέθηκε μπροστά με σκορ 2-7 (3'). Ο Μίλισιτς βάσισε την επιθετική λειτουργία της ομάδας του στους Μήτρου-Λονγκ και Χάρελ από τους οποίου βρήκε πόντους, ενώ σφράγισε την άμυνά του. Αποτέλεσμα να ολοκληρώσει το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ, με επιμέρους σκορ από ένα σημείο και έπειτα, 7-0 (13-11, 10').

Και τότε... εμφανίστηκε ο Κέι Τζι Τζάκσον. Ο περιφερειακός των «ασπρόμαυρων», ξεκίνησε με τρία εύστοχα τρίποντα σε κάτι λιγότερο από έξι λεπτά, μια εξέλιξη που άλλαξε κάπως τη ροή της αναμέτρησης, καθώς οι «κιτρινόμαυροι», έπρεπε να ρυθμίσουν κάπως το μαρκάρισμά του, διότι ο σουτέρ έδειχνε σε τρομερή «ρέντα», (17-20, 11').

Σε γενικές γραμμές, το παιχνίδι είχε πολύ καλύτερο ρυθμό όσο προχωρούσε. Μουρ και Περσίδης επίσης προσέφεραν πολλά στην επίθεση του ΠΑΟΚ, την ώρα όπου ο Άρης, εκτός από τα όσα έκανε ο Μήτρου-Λονγκ, έδειχνε να έχει... μπλοκάρει στην επίθεση, (29-35, 18')! Ο Μποχωρίδης, έβαλε τέλος σε αυτή την άπνοια, σκοράροντας με τρίποντο, ενώ οι «ασπρόμαυροι» ευθύς αμέσως έχασαν την κατοχή, προκαλώντας έκρηξη ενθουσιασμού στο γήπεδο. Πάντως, αυτή η χαρά δεν είχε πολύ διάρκεια, με την ομάδα του Ζντοβτς να πηγαίνει στα αποδυτήρια, προηγούμενη με οκτώ πόντους, (33-41, 20').

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ακόμα οι γηπεδούχοι δεν μπορούσαν με κανέναν τρόπο να βγάλουν αντίδραση και να μειώσουν τη διαφορά που είχαν να υπερκεράσουν. Τζόουνς και Φορμπς είχαν μαζί σε 25 λεπτά σύνολο αγωνιστικής δράσης, μόλις 4 πόντους, μια εξέλιξη που είχε αφήσει τον Άρη πολύ πίσω σε σχέση με τον αντίπαλό του. Δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο να πάρει πόντους από δυο εκ των βασικών σκόρερ του, (41-49, 23').

Χάρελ και Τζόουνς σκόραραν σε δυο σερί φάσεις και έβαλαν ξανά την ομάδα τους στην εξίσωση, αναγκάζοντας τον Γιούρι Ζντοβτς να καλέσει εκτάκτως τάιμαουτ, (45-49, 25'). Και ο Τζόουνς συνέχισε να βρίσκει όλο και περισσότερο ρυθμό, φέρνοντας τον Άρη σε απόσταση μιας μόλις κατοχής! Ο Ντίμσα, με τρίποντο έδωσε ξανά αέρα στην ομάδα του, να μπορεί να διαχειριστεί τις φάσεις με μεγαλύτερη ψυχραιμία, (52-58, 29').

Ο Χάρελ, με τρίποντο, ισοφάρισε στις αρχές του τελευταίου δεκαλέπτου, (60-60, 31') και το ματς βάδιζε ολοταχώς να γίνει ένα πραγματικό θρίλερ. Τότε ο Τζάκσον, κορυφαίος απόψε, για ακόμα μια φορά έτρεξε ένα προσωπικό σερί 6-0 και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του (60-66, 33').

Ο Άρης έδειχνε με κανέναν τρόπο να μην μπορεί να προσαρμόσει την άμυνά του όποτε έφτανε κοντά και για αυτόν τον λόγο ήταν πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί! Ο Τζάκσον βγήκε ξανά μπροστά στο φινάλε και με καλάθι 2 λεπτά πριν το τέλος, ο ίδιος έφτασε τους 24, ενώ ταυτόχρονα έδωσε στην ομάδα του αέρα επτά πόντων (67-74, 37΄). Μια διαφορά, που ουσιαστικά προσυπέγραψε το τελικό αποτέλεσμα της βραδιάς. Δυο λάθη των «ασπρόμαυρων», σε κάτι λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα και δυο γρήγορα καλάθια του Άρη έφεραν ξανά... πίεση (73-78, 39'). Σε ένα κρεσέντο... άχαρου μπάσκετ στα τελευταία 45 δευτερόλεπτα, δεν άλλαξε το οτιδήποτε και ο ΠΑΟΚ έφυγε νικηφόρος από το μεγάλο ντέρμπι της πόλης!

Τα δεκάλεπτα: 13-14, 33-41, 56-60, 73-78