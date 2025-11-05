Τρέπτσα - ΠΑΟΚ 75-77: Δυσκολεύτηκε αλλά κέρδισε στο Κόσοβο και τώρα είναι «αγκαλιά» με την πρωτιά

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε μία νίκη με τεράστια βαθμολογική σημασία επί της Τρέπτσα (77-75), σε μία αναμέτρηση που κρίθηκε στην κυριολεξία στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο «Δικέφαλος» κατάφερε να μείνει όρθιος, ανεβάζοντας το ρεκόρ του σε 3-1 στον όμιλο, εξέλιξη που τον φέρνει σε τροχιά πρώτης θέσης.

Όσον αφορά την αναμέτρηση, ο Κλίβελαντ Μέλβιν αναδείχθηκε σε κορυφαίο παίκτη για τους Θεσσαλονικείς με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τον Στέφεν Μπράουν να προσθέτει 13 πόντους και 3 ασίστ, ενώ ο Κέι Τζέι Τζάκσον συνέβαλε με 11 πόντους και 6 ασίστ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, όμως παρά το γεγονός πως προηγήθηκε άμεσα στο σκορ με 4 πόντους του Μέλβιν (6-2, 6:45 πριν το τέλος του δεκαλέπτου), οι Κοσοβάροι ισορρόπησαν γρήγορα. Οι δύο ομάδες πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ και παρά τους 9 πόντους του Μπράουν, το 16-16 του 2:10 παρέμεινε μέχρι τη λήξη της πρώτης περιόδου.

Την επιθετική λύση για τον «δικέφαλο του βορρά» έδωσαν τα τρίποντα των Κόνιαρη και Ντίμσα με τον ΠΑΟΚ να σκοράρει συνολικά οκτώ πόντους στο πρώτο δίλεπτο (18-24, 8:02). Η Τρέπτσα εκμεταλλεύτηκε τα εύκολα λάθη της ομάδας του Γιούρι Ζντοβτς στην επίθεση και κατόρθωσε να πλησιάσει εκ νέου, μειώνοντας τη διαφορά στην ελάχιστη τιμή της (31-32, 3:43). Οι κακές επιθετικές επιλογές συνεχίστηκαν για τον ΠΑΟΚ και οι Κοσοβάροι με πρωταγωνιστές τους Τούνα (11 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ) και Αρσλάνατζιτς (7 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ) πήραν κεφάλι στο σκορ (38-37) στη λήξη του ημιχρόνου.

Ο Κόνιαρης κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ

Ένα γρήγορο επί μέρους σκορ 7-2 υπέρ του ΠΑΟΚ έφερε την ομάδα από τη Θεσσαλονίκη σε θέση οδηγού στο παιχνίδι (40-45, 7:24). Όμως, η Τρέπτσα εκμεταλλεύτηκε την αστοχία και τα νέα λάθη των παικτών του «δικεφάλου» σε επίθεση σε άμυνα και παρέμεινε κοντά στο σκορ (47-51, 3:10). Οι γηπεδούχοι κατόρθωσαν, μάλιστα να πλησιάσουν στον πόντο (54-55, 1:01), μετά από αντιαθλητικό φάουλ του Μουρ στον Μπράουν και εύστοχο δίποντο του Αμζίλ. Παρ' όλα αυτά, το εύστοχο δίποντο του Κόνιαρη και η εντυπωσιακή του άμυνα στη τελευταία φάση χάρισαν στον ΠΑΟΚ προβάδισμα 3 πόντων μετά τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου (54-67).

«Αίμα και άμμος» στην τέταρτη περίοδο

Το επιθετικό «κρεσέντο» του Κόνιαρη συνεχίστηκε με εύστοχο τρίποντο (54-60, 9:36) και τα μεγάλα σουτ των Μέλβιν και Μπράουν έδωσαν «άερα» 9 πόντων στον ΠΑΟΚ (59-68, 7:33). Ωστόσο, η Τρέπτσα βρήκε και πάλι απάντηση, αρχικά με τρίποντο και φάουλ του Αμζίλ και στη συνέχεια με εύστοχο σουτ του Πέιν από τα 6.75μ. (70-72, 4:00). Οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν πλήρως τα δεδομένα του αγώνα, όταν με εύστοχο τρίποντο του Τούνα πήραν κεφάλι στο σκορ, όμως στην επόμενη φάση ο Μέλβιν κάρφωσε εντυπωσιακά για το 73-74 (1:43).

Το ματς στα τελευταία δευτερόλεπτα έγινε «θρίλερ» με τη διαφορά (73-76) στους 3 πόντους υπέρ του ΠΑΟΚ και την κατοχή για την Τρέπτσα. Οι Κοσοβάροι έψαξαν το τρίποντο της ισοφαρίσης, όμως ο Μπράουν έκανε φάουλ στον Πέιν πριν σουτάρει, στέλνοντας τον στις βολές. Ο Πέιν ευστόχησε για το 75-76 και με 6.9 δευτερόλεπτα για τη λήξη, η ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν στην επίθεση. Ο Κέι Τζέι Τζάκσον αστόχησε στην πρώτη βολή, σκόραρε στη δεύτερη και η τελευταία κατοχή για την Τρέπτσα στα 5.4 δευτερόλεπτα για τη λήξη χάρισε στον ΠΑΟΚ τη νίκη, αφού ο Πέιν αστόχησε σε τρίποντο.

Επόμενη αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ, ο εκτός έδρας αγώνας κόντρα στην ΑΕΚ (09/11, 13:00) για τη Stoiximan GBL. Τρεις ημέρες αργότερα (12/11, 20:15), η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς υποδέχεται στο «Παλατάκι» την Άνβιλ από τη Γαλλία για την 5η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Την ίδια ημέρα (12/11, 19:30), η Τρέπτσα δοκιμάζεται στην έδρα της πρωτοπόρου του Group F, Μπράουντσβαϊγκ.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 38-37, 54-67, 75-77

ΤΡΕΠΤΣΑ (Μπετσίραγκιτς): Πέιν 12, Αρσλάναγκιτς 12, Τουνά 14, Χαϊρίζι 3, Τζόουνς 6, Μπράουν 11, Αμζίλ 17, Καπίτι

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 20, Κόνιαρης 8, Ζάρας, Τζάκσον 11, Τζόουνς 3, Περσίδης 4, Ιατρίδης, Μπράουν 12, Μουρ 9, Ντιμσά 9