Ανβίλ Βρόσλαβεκ - ΠΑΟΚ 93-94: Σπουδαίο «διπλό» στη παράταση με buzzer beater Μπράουν

Ο ΠΑΟΚ είχε μια πολύ δύσκολη αποστολή στην Πολωνία για το παιχνίδι με την Ανβίλ, κόντρα σε μια ομάδα η οποία είχε ως όπλο της την έδρα της. Ο «δικέφαλος του βορρά» έκανε μια αρκετή καλή παρουσία στον αγώνα και στην παράταση πήρε μια σπουδαία νίκη (94-93), χάρη στο buzzer beater του Μπράουν.



Η εξέλιξη του ματς

Στην έναρξη του αγώνα ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά με τρίποντο του Ζάρα ενώ οι παίκτες της Ανβίλ μείωσαν ένα λεπτό και 39 δευτερόλεπτα μετά. Η ελληνική ομάδα παρά τις συνεχείς ισοφαρίσεις του αντιπάλου της και τις μικρές προσπεράσεις στο σκορ, κατάφερε να κρατήσει τα ηνία και να κλείσει την πρώτη περίοδο με 19-20, μετά από jump shot του Τζόουνς, 26 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.



Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Τζόουνς έκανε το +4 με τρίποντο και οι Πίρσον και Κολοτζιέι απάντησαν για το 22-23. Λίγο αργότερα ο Τζάκσον επανάφερε τη διαφορά με τρίποντο και λέι απ, διαμορφώνοντας το +6 (22-28). Ο Μούκιους μείωσε στους δύο πόντους αλλά ο Ντίμσα πέτυχε το τρίτο τρίποντο στην περίοδο. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και να παραμένουν κοντά στο σκορ ενώ η ισοφάριση ήρθε αφού ο Φρίντρικσον στο 04:43 έκανε το 34-34. Στη συνέχεια η Ανβίλ έκανε το +4 με 41-38 με τον Μίχαλακ κι ο Μπράουν με τον Τζόουνς επανάφεραν το προβάδισμα στην ελληνική ομάδα για το 41-43. Ο Κόνιαρης πέτυχε buzzer beater δίποντο, το οποίο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ να είναι μπροστά στο σκορ (43-45).



Στη τρίτη περίοδο, υπήρξαν αρκετές εναλλαγές στο προβάδισμα κι από τις δύο ομάδες. Μετά το λέι απ του Τζάκσον, ο Βούτσιτς στο 07:24 πέτυχε καλάθι για το 51-52, όμως ο παίκτης του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση πέτυχε ένα ακόμη τρίποντο (51-55). Με βολές από τον Τζόουνς και τρίποντο του Περσίδη, ο «δικέφαλος του βορρά» πήρε το μεγαλύτερο προβάδισμα στο ματς με +9 (51-60). Οι γηπεδούχοι παρόλα αυτά έκλεισαν τη διαφορά φτάνοντας στο 64-66, δύο λεπτά πριν το τέλος του δεκαλέπτου, μετά από καλάθι του Σλουπίνσκι. Ο Μουρ σκόραρε, κρατώντας το +5, όμως ο Σλότερ κι ο Πίρσον με δίποντο και τρίποντο αντίστοιχα, ολοκλήρωσαν την περίοδο με το ισόπαλο 69-69.



Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Ανβίλμε τους ίδιους σκόρερ, Πίρσον και Σλότερ, πέρασε μπροστά με 74-69. Οι γηπεδούχοι κράτησαν το προβάδισμα μέχρι και το 06:31, εκεί όπου ο Μπεν Μουρ, με λέι απ έκανε την ισοφάριση σε 75-75. Το ματς συνεχίστηκε με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν δίποντα και τρίποντα, που ενάλλασσαν τη διαφορά. Ο Τζάκσον πέντε λεπτά πριν το τέλος ισοφάρισε με τρίποντο σε 80-80, με το σκορ να παραμένει έτσι μέχρι και το 03:47, όπου ο Φουρμαναβίτσιους ευστόχησε σε μία από τις δύο βολές. Η Ανβίλ πέρασε ξανά μπροστά στο ματς, όμως Μουρ και Τζάκσον ισοφάρισαν ξανά σε 86-86. 31 δευτερόλεπτα πριν το τελευταίο σφύριγμα η Ανβίλ κάλεσε τάιμ άουτ, όμως στην επιστροφή καμία από τις δύο ομάδες δεν ευστόχησε σε επίθεση κι έτσι οδηγήθηκαν στην παράταση.

Στο πεντάλεπτο της παράτασης οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά όμως ο Τζόουνς ευστόχησε σε δύο βολές κι έκανε το 88-88. Η ισοπαλία συνεχίστηκε μέχρι και 91 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Μούκιους έδωσε το +1 στην ομάδα του, το οποίο εξέλιξε με δύο βολές ο Σλότερ (93-90). Ο Μπράουν με λέι απ μείωσε σε 93-92. Στα τελευταία είκοσι δευτερόλεπτα της παράτασης οι διαιτητές έλεγξαν την προηγούμενη φάση, όσο οι προπονητές έδιναν τις τελευταίες τους οδηγίες.



Μετά το video check δόθηκε μία βολή στην Ανβίλ, την οποία έχασε ο Πίρσον με το σκορ να είναι στο 93-2. Η Ανβίλ κράτησε την κατοχή κι ο Κόνιαρης έκανε φάουλ πάνω στον Σλότερ, ο οποίος αστόχησε στις δύο βολές που του δόθηκαν. Εκεί ο ΠΑΟΚ είχε λιγότερα από οκτώ δευτερόλεπτα να επιτεθεί με τον Μπράουν να αναλαμβάνει την εκτέλεση στο 0.08, ευστοχώντας στο jump shot δίποντο και δίνοντας την νίκη με ανατροπή με σκορ 93-94.



Τα δεκάλεπτα: 19-20, 43-45, 69-69, 86-86, 93-94 (OT)

Πηγή: Athletiko.gr