ΠΑΟΚ - Ηρακλής 84-82 : Ο Δικέφαλος πήρε το «θρίλερ» της Θεσσαλονίκης

Το πρώτο ντέρμπι της Stoiximan GBL, ήταν στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ, με αντίπαλο τον Ηρακλή, για τη δεύτερη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Σε ένα πραγματικό θρίλερ, το παιχνίδι κρίθηκε στην τελευταία κατοχή του. Ο ΠΑΟΚ βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 84-82, ο Ντίμσα μπλόκαρε σουτ του Φόρμαν και πήρε τη νίκη σε ένα δραματικό φινάλε!

Η εξέλιξη του ματς

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την αναμέτρηση με τη φόρα της έδρας του.Έχοντας κορυφαία αμυντική επίδοση, επιτρέποντας στον Ηρακλή μόλις 2 πόντους, στα πρώτα τέσσερα λεπτά. Με 5/5 δίποντα, οι γηπεδούχοι, ανάγκασαν τον Γιώργο Σιγάλα να καλέσει τάιμαουτ, βλέποντας την ομάδα του να αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες, (10-2, 4').

Ο Μπράουν, με ένα τρίποντο και ένα καλάθι και φάουλ, έδωσε στη συνέχεια αέρα 10 πόντων στην ομάδα του, φτάνοντας τους 10 πόντους και ο ίδιος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (16-6, 5'). Και στο ίδιο τέμπο, συνεχίστηκε η πρώτη περίοδος. Που έκλεισε, με τους γηπεδούχους να έχουν αέρα, 12 πόντων, (25-13, 10').

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ηρακλής προσπάθησε με κάποιον τρόπο, να βγάλει αντίδραση και να επανέλθει κοντά στο σκορ. Ωστόσο, όπως προαναφέραμε, η άμυνα του ΠΑΟΚ, βρισκόταν απόψε σε κορυφαία κατάσταση, με τρομερή επίδοση. Είναι και ότι οι «κυανόλευκοι», δεν κατόρθωσαν να βρουν σε κανένα σημείο σκορ από απόσταση. Έχοντας σε κάποιο σημείο, 1/7 τρίποντα!

Ο Σιγάλας, έκρινε πως, τρόπος για να γίνει και πάλι ανταγωνιστικός, είναι να σφίξει την άμυνά του. Ο Χρηστίδης και ο Σμιθ, βρήκαν ρυθμό στην επίθεση και έτσι, ο «Γηραιός», μείωσε στους 5, (34-29, 16'). Μια συνθήκη που ανάγκαζε τον Ζντοβτς να καλέσει κακήν κακώς τους παίκτες του στον πάγκο, για να τους δώσει οδηγίες. Εκφράζοντας ξεκάθαρα τα παράπονά του, ότι δεν υπάρχει πλέον ένταση στον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα του.

Στο δεύτερο μέρος, τουλάχιστον στην αρχή του, είδαμε μια πιο... σφιχτή προσέγγιση από τις δυο ομάδες. Λίγο πιο κλειστά επιδίωξαν να αντιμετωπίσουν η μία την άλλη. Σε κάθε περίπτωση, με αυτόν τον τρόπο, ο ΠΑΟΚ διατηρούταν μπροστά στο σκορ με επτά πόντους, (48-41, 24'). Ήταν ένα παιχνίδι, με πολλές διακοπές, πολλές διαμαρτυρίες και μεγάλη αγωνία.

Ο Καμπουρίδης, ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων, φέρνοντας την ομάδα του σε απόσταση μιας κατοχής (55-52, 27'), βάζοντας τόση πίεση στον ΠΑΟΚ για πρώτη φορά απόψε.

Ό Μπράουν, σκόραρε με σουτ μέσης απόστασης, δίνοντας ξανά διαφορά στην ομάδα του και ευκαιρία να πάρει μερικές ανάσες, καθώς ο Ηρακλής έδειχνε έτοιμος να πιέσει μέχρι τέλους. Ξανά ο Τσιακμάς, πέτυχε τρίποντο, το έκτο του Ηρακλή για απόψε, σε σύνολο 23 προσπαθειών. Και το ίδιο ακριβώς, έκανε και ο Ντάρκο Κέλι, (61-60, 30').

Ο απίθανος Μπράουν, με την έναρξη του τετάρτου δεκαλέπτου, έδωσε αέρα οκτώ πόντων, ενώ ξανά ο Κέλι, πέτυχε δεύτερο σερί σουτ τριών πόντων (68-63, 31'). Κομβική η παρουσία του Σλαφτσάκη για τον Γιούρι Ζντοβτς, ο οποίος είχε συμβολή στο σκοράρισμα, ενώ ήταν πολύ θετικός και στο αμυντικό κομμάτι, συμβάλλοντας τα μέγιστα. Ξανά για τον Ηρακλή, μείωσε ο αλάνθαστος απόψε, Ντάρκο Κέλι, ξανά πίσω από τα 6.75. Πραγματικά τρομερός απόψε.

Μια φάση κρίσιμη για απόψε, έγινε 5.25 πριν τη λήξη με τη διαφορά στους τρεις (70-67). Ο Μέλβιν πέτυχε σουτ από μακριά, έγινε φάουλ μακριά από την μπάλα που έδωσε κατοχή στον ΠΑΟΚ, ενώ η Βάσω Τσαρούχα έδωσε τεχνική ποινή στον κόουτς Σιγάλα για διαμαρτυρία. Όλα τα στραβά, σε δυο δευτερόλεπτα για τον «Γηραιό». Ο Φόρμαν, κατόρθωσε να μειώσει κάπως την πλάστιγγα, (76-72). Ο ίδιος παίκτης, έφερε την ομάδα του σε απόσταση αναπνοής, για πρώτη φορά απόψε (77-75, 38').

Ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα πριν λήξει το παιχνίδι, η μπάλα έπεσε στα χέρια του Κέλι, για ακόμα μια φορά απόψε και ξανά, δεν αστόχησε από την περιφέρεια, βάζοντας για πρώτη φορά στο παιχνίδι, μπροστά τον Ηρακλή (79-80). Ο Μπράουν ν απάντησε στην απέναντι πλευρά του παρκέ με τον ίδιο τρόπο, ο Φόρμαν ισοφάρισε σε 82-82 και ο Μπράουν ξανά βρέθηκε στη γραμμή των ελευθέρων βολών, για να δώσει αέρα δυο πόντων στην ομάδα του. Κορυφαίος απόψε ο Αμερικανός των «ασπρόμαυρων», με 24 πόντους!

Ο Φόρμαν βρέθηκε με τη μπάλα στα χέρια στην τελευταία κρίσιμη κατοχή, ωστόσο, ο Ντίμσα τον μπλόκαρε εντυπωσιακά, κερδίζοντας με αυτόν τον τρόπο, το παιχνίδι-θρίλερ στο Παλατάκι!

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 41-38, 64-60, 84-82



Πηγή: Athletiko.gr