Ο κύβος ερρίφθη: Eπίλυση στο ζήτημα με τους προπονητές της Stoiximan GBL από την κυβέρνηση

Στους πάγκους τους θα βρεθούν κανονικά οι έξι προπονητές της Stoiximan GBL, η παρουσία των οποίων απειλήθηκε από γραφειοκρατικούς λόγους.

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαιτούσε συγκεκριμένα έγγραφα από τους προπονητές του πρωταθλήματος, συμπεριλαμβανομένου και του Εργκίν Αταμάν.

Παρά την αναστάτωση, που προέκυψε, το Υπουργείο Αθλητισμού έδωσε άμεση λύση στο ζήτημα. Οι ιθύνοντες έσπευσαν να επιλύσουν την κατάσταση, έχοντας ως σκεπτικό την εγγύτητα της έναρξης της αγωνιστικής. Με γρήγορες ενέργειες και έπειτα από έκδοση ανακοίνωσης το θέμα θεωρείται λήξαν και οι προπονητές θα καθίσουν κανονικά στους πάγκους.

Οι έξι προπονητές, που κινδύνευσαν να «χάσουν» τη δυνατότητα να κοουτσάρουν την ομάδα τους είναι οι προπονητές του Παναθηναϊκού (Αταμάν), της ΑΕΚ (Σάκοτα), του Πανιωνίου (Παβίτσεβιτς), του Αμαρουσίου (Παπαθεοδώρου), του Κολοσσού (Καράσκο) και του ΠΑΟΚ (Ζντοβτς).

Η ανακοίνωση του Υπουργείου

«Αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό στη χώρα μας, όσον αφορά το καθεστώς των προπονητών, καταργούνται.



Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο απελευθερώνει τις επαγγελματικές κατηγορίες από τις στρεβλώσεις του Ν. 2725/1999, δίνοντας νέα δυναμική και ευελιξία στα αθλήματα.



Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση και ίσους όρους για όλους τους εμπλεκόμενους.



Όλοι οι προπονητές των επαγγελματικών ομάδων, που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ζητήματα αδειοδότησης, καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αυτή θα διατυπωθεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο.



Ειδικότερα, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, να σημειωθεί ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού -υπό το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο- την άδεια άσκησης επαγγέλματος Α κατηγορίας από τη χώρα του, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (ταυτότητα, βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας, πρόγραμμα σπουδών).



Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση σήμερα παρέλκει».