Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων της GBL με την μεγάλη «μάχη» ΠΑΟΚ-Ηρακλής

Η δράση της Stoiximan GBL συνεχίζεται σήμερα (11/10) με τρεις δυνατές αναμετρήσεις. Ο Άρης μετά την εύκολη ευρωπαϊκή του νίκη επί του Αμβούργου, θέλει να συνεχίσει με... φόρα και στις εντός συνόρων υποχρεώσεις του.

Οι Θεσσαλονικείς αναμετρώνται στο Αλεξάνδρειο με τον Κολοσσό, ενώ ενδιαφέροντα παιχνίδια θα πραγματοποιηθούν και μεταξύ του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή, αλλά και στην Πάτρα, εκεί όπου ο Προμηθέας παίζει με το Μαρούσι.

Πού θα δείτε τους τρεις αγώνες

16.00 / Άρης - Κολοσσός Ρόδου / ΕΡΤ2

19.00 / Προμηθέας Πάτρας - Μαρούσι / ΕΡΤ1

19.30 / ΠΑΟΚ - Ηρακλής / ΕΡΤ2