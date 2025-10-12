ΑΕΚ-Πανιώνιος 93-73: Κυριαρχική εμφάνιση και 2/2 στο πρωτάθλημα

Η ΑΕΚ μετέτρεψε το ματς της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL απέναντι στον Πανιώνιο σε παράσταση για έναν ρόλο, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση και πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια. Η ομάδα του Πλάθα έδειξε από νωρίς ποιος είναι το αφεντικό στο παρκέ, ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό και μη δίνοντας ποτέ την ευκαιρία στους Νεοσμυρνιώτες να ελπίσουν σε ανατροπή.

Πρωταγωνιστής και κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Κρις Σίλβα, που έκανε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση με 24 πόντους και 9 ριμπάουντ, οδηγώντας επιθετικά την Ένωση. Εξαιρετική παρουσία είχε και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ (15 πόντοι), ενώ ο Λούκας Λεκαβίτσιους συνέβαλε ουσιαστικά σε δημιουργία και σκορ (9 π., 4 ασίστ, 2 κλεψίματα). Από πλευράς Πανιωνίου, ο Τάιλερ Ουόλ ξεχώρισε με 15 πόντους, χωρίς όμως να μπορέσει να αλλάξει τη ροή του ματς.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με ενέργεια, χτίζοντας από νωρίς διψήφια διαφορά (25-11 στο 8’), ενώ κράτησε σταθερά τα ηνία του αγώνα καθ’ όλη τη διάρκειά του. Οι παίκτες του Πανιωνίου προσπάθησαν να μειώσουν λίγο πριν το ημίχρονο (44-38), ωστόσο στο δεύτερο μέρος η Ένωση πάτησε… γκάζι. Ο Σίλβα συνέχισε να «χτυπά» κάτω από το καλάθι, οι Κατσίβελης και Σκορδίλης έδωσαν πολύτιμες λύσεις και το +20 (69-49 στο 30’) έβαλε πρόωρα τέλος στη συζήτηση για τον νικητή.

Στην τελευταία περίοδο, ο Λεκαβίτσιους ανέβασε ρυθμό, η ΑΕΚ κράτησε τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους και έφτασε με χαρακτηριστική ευκολία στη νίκη (τελικό 2-0 ρεκόρ). Ο Πανιώνιος, αντίθετα, παραμένει χωρίς θετικό αποτέλεσμα στις δύο πρώτες αγωνιστικές.