Η ώρα και το κανάλι πρώτου ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην GBL
Δράση από την 2η αγωνιστική της GBL με το πρώτο φετινό ντέρμπι «αιωνίων» και τους υπόλοιπους σημερινούς αγώνες.
Οι «αιώνιοι» τίθενται αντιμέτωποι για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν σήμερα (12/10). Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από νίκη επί της Μπασκόνια στην Ισπανία, ενώ η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα από εύκολη επικράτηση απέναντι στην Dubai BC.
Το πρώτο φετινό ντέρμπι «αιωνίων» στην Stoiximan GBL θα γίνει σήμερα στο ΣΕΦ: Ολυμπιακός– Παναθηναϊκός, με τζάμπολ στις 19:00 και μετάδοση από ΕΡΤ2.