Η ώρα και το κανάλι πρώτου ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην GBL

Οι «αιώνιοι» τίθενται αντιμέτωποι για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν σήμερα (12/10). Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από νίκη επί της Μπασκόνια στην Ισπανία, ενώ η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα από εύκολη επικράτηση απέναντι στην Dubai BC.

Το πρώτο φετινό ντέρμπι «αιωνίων» στην Stoiximan GBL θα γίνει σήμερα στο ΣΕΦ: Ολυμπιακός– Παναθηναϊκός, με τζάμπολ στις 19:00 και μετάδοση από ΕΡΤ2.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας