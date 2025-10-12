Σπορ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League Μπάσκετ

Live το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR για τη GBL

Παρακολουθήστε την εξέλιξη του αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR δίνουν απόψε (12/10, 19:00) στο ΣΕΦ το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της χρονιάς, μόλις στην 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Λίγο μετά την γνωστοποίηση της απουσίας του Κέντρικ Ναν από το «πράσινο» στρατόπεδο, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν γνωστή την δική τους μεγάλη απουσία, καθώς ο Εβάν Φουρνιέ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Δείτε μέσω του Athletiko.gr την εξέλιξη του αγώνα

