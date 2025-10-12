Στο ΣΕΦ για το ντέρμπι Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR Πιρόλα και Στρεφέτσα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL, στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της φετινής σεζόν.

Εν μέσω της διακοπής για της εθνικές ομάδες, δύο παίκτες του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού βρήκαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά ένα από τα κορυφαία παιχνίδια του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο λόγος για τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα και τον Λορέντσο Πιρόλα, οι οποίοι βρίσκονται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να υποστηρίξουν τους «ερυθρόλευκους».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο «ποδοσφαιρικός» Ολυμπιακός δίνει το παρόν σε παιχνίδι της ομάδας μπάσκετ. Ποντένσε, Μεντιλίμπαρ, Ροντινέι και αρκετοί ακόμα δεν χάνουν ευκαιρία να... παρακολουθήσουν παιχνίδια της EuroLeague ή της Stoiximan GBL, όποτε τους το επιτρέπει το πρόγραμμα τους.