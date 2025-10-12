Ολυμπιακός: Σαν διψασμένο λιοντάρι στην αρένα της... απουσίας

Πριν το «μεγάλο» τζάμπολ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR είδαν τους Εβάν Φουρνιέ και Κέντρικ Ναν να τίθενται οριστικά εκτός αναμέτρησης, με τους γηπεδούχους μάλιστα να έχουν να αντιμετωπίσουν άλλη μια, σημαντική απώλεια, αυτήν του Τόμας Γουόκαπ.

Το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» κρίθηκε στα... σημεία και ο Ολυμπιακός με κορυφαίους τους Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός πήρε παλικαρίσια νίκη (90-86) με τρομερή αντεπίθεση στο β' ημίχρονο, απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Η διαφορά των πάγκων, ο Μιλουτίνοφ και το τρικ με Σορτς

Eurokinissi

Η ομάδα του Μπαρτζώκα ξεκίνησε το παιχνίδι καλύτερα από τον Παναθηναϊκό και οι δυο βασικές πεντάδες έδειχναν... κόκκινο. Αυτό μπορεί να φανεί και από τους αριθμούς. Γιατί την στιγμή που οι Πειραιώτες είχαν 34 πόντους από τους «πενταδάτους» και μόλις... 9 από τον πάγκο, οι «πράσινοι» είχαν 25 και 23. Σχεδόν απόλυτη ισορροπία ανάμεσα σε αναπληρωματικούς και βασικούς.

Όταν ο Μιλουτίνοφ ήταν εκτός παρκέ, το «τριφύλλι» έβρισκε πολύ εύκολα πόντους στην ρακέτα. Το θέμα είναι τι θα έκανε ο Αταμάν, όσο ο Σέρβος ήταν στο παρκέ. Με τον Μπαρτζώκα να επιλέγει μια άμυνα με αλλαγές σε όλους τους παίκτες, ο Σορτς εκμεταλλεύτηκε τα αργά πόδια του «Μίλου» και των υπολοίπων και είτε πήγαινε σε drive, είτε εκτελούσε στο τρίποντο.

Eurokinissi

Κάτι που έκανε αποτελεσματικά και ο Τολιόπουλος που ήταν ένας εκ των βασικών λόγων που ο Παναθηναϊκός οδηγήθηκε προηγούμενος στην ανάπαυλα (43-48). Θα μπορούσαμε να πούμε πως η απουσία του Ναν περισσότερο... μπέρδεψε την άμυνα του Ολυμπιακού, παρά την διευκόλυνε.

Το «λιοντάρι» του τέταρτου δεκαλέπτου και το... ανοιχτό πλεονέκτημα

Eurokinissi

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν το ματς στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο με τον Παναθηναϊκό να παθαίνει... Μπασκόνια, αλλά με διαφορετικό τέλος. Και στην Βιτόρια, το «τριφύλλι» είχε καταρρεύσει στην τελευταία περίοδο. Βέβαια για όλα αυτά, ευθύνεται και η «σκληράδα» που έβγαλε ο Ολυμπιακός στην άμυνα.

Με την διαφορά στους 4 πόντους, το πλεονέκτημα έδρας είναι ακόμη ανοιχτό. Μα ακόμη κι να μην ήταν, γνωρίζουμε καλά πως οι δυο ομάδες σπάνε τις έδρες σαν να σπάνε... αυγά. Ο Ολυμπιακός κρατάει μέσα σε όλα και την καλή απόδοση του Γουόρντ, το ψυχολογικό αβαντάζ ενόψει Εφές (14/10) και «πετάει» το πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει σίγουρα να δει τι έκανε (ξανά) λάθος στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά «κερδίζει» τον Σορτς που φαίνεται πιο... Σορτς, χωρίς τον Ναν στην ίδια πεντάδα.

Υ.Γ Στα τελευταία δευτερόλεπτα, με το σκορ στο 86-84, ο Νιλικίνα παίρνει την μπάλα επιτίθεται προς το καλάθι και σκοράρει. Σημαντικό να έχεις γκαρντ που απειλεί το καλάθι. Κι ας μην σουτάρει με 50% από το τρίποντο...



