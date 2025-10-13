Ολυμπιακός: Η επιστροφή του Ντόρσεϊ είναι ένα «βιβλίο» που πρέπει να ανοίξουμε όλοι

Όπως και στην πραγματική ζωή, έτσι και στο μπάσκετ, περνάμε από διάφορα κύματα. Κι αυτό γιατί δεν είμαστε μόνο επαγγελματίες, αλλά και άνθρωποι που επηρεάζονται από τους ανθρώπους γύρω τους.

Σε ένα ακόμα ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, ο μέχρι πέρυσι «σταυρωμένος» Ντόρσεϊ ήταν καταλυτικός και δείχνει σε όλους μας πως αυτό που έχει πραγματικά σημασία δεν είναι να μην πέφτεις. Νομοτελειακά, αυτό κάποια στιγμή θα συμβεί. Το ζητούμενο είναι να βρίσκεις κάθε φορά την δύναμη να σηκωθείς.

Δικαιωμένοι και... άδικοι

Eurokinissi

Την περσινή σεζόν ο Ντόρσεϊ περνούσε το δικό του προσωπικό δράμα. Δεν χρειάζεται να γράψουμε λεπτομέρειες, έχει γίνει ήδη γνωστό από τον ίδιο τον παίκτη. Κάθε φορά που έμπαινε, ήταν σαν να μην πατούσε στο γήπεδο. Ο Μπαρτζώκας δέχθηκε αρκετή κριτική για τα λεπτά συμμετοχής που του έδινε, ωστόσο ο γκαρντ του Ολυμπιακού δεν ήταν έτοιμος να ανταποκριθεί. Πρώτα ψυχολογικά και μετά σωματικά.

Φυσικά και όλα τα παραπάνω «έσβησαν» στους τελικούς πρωταθλήματος, εκεί που ο Ντόρσεϊ νίκησε σχεδόν... μόνος του την σειρά με τον Παναθηναϊκό και έστεψε την ομάδα του πρωταθλήτρια Ελλάδας. Τα social media... τα δικά τους. Οι μισοί μιλούσαν για δικαίωση και έναν Ντόρσεϊ που εξέθεσε τον προπονητή του και οι άλλοι μισοί για έναν παίκτη που έπαιζε... όποια ματς ήθελε. Η αλήθεια τελικά, ήταν κάπου στην μέση, αφού δεν υπήρχαν δικαιωμένοι και άδικοι.

Η νέα εκδοχή του Ντόρσεϊ είναι και η καλύτερη στην καριέρα του

Eurokinissi

Θα τολμήσω να πω πως αυτή την στιγμή, ο Ντόρσεϊ είναι πιο ώριμος από ποτέ, μέσα στο παρκέ. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είναι μια τρανή απόδειξη των παραπάνω. Την στιγμή που Γουόκαπ και Φουρνιέ απουσίαζαν λόγω τραυματισμού, ο ίδιος γνώριζε πως δεν θα έπρεπε να αρκεστεί στο σκοράρισμα.

Ε λοιπόν, φόρεσε τις φανέλες και των δυο και εκτός από τους 16 πόντους του, μοίρασε 8(!) ασίστ και μάζεψε 5 ριμπάουντ. Κι όλα αυτά με... μηδέν λάθη.

Φανταστείτε ο Μπαρτζώκας να είχε... social

Eurokinissi

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μοιάζει με έναν άνθρωπο που επηρεάζεται από την γνώμη του κόσμου. Και πολύ καλά κάνει, γιατί μόνο ο ίδιος ξέρει τι συμβαίνει στις προπονήσεις. Ούτε ο κόσμος, ούτε εμείς οι δημοσιογράφοι. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, ευτυχώς δεν σχετίζεται με τα social media. Όχι πως θα έπαιρνε αποφάσεις με βάση το τι θα πουν οι χρήστες του Twitter.

Απλώς... μάλλον θα ξεσπούσε σε γέλια. Θα έβλεπε πως «ο Ντόρσεϊ δεν κάνει», «ο Νιλικίνα είναι κακή επιλογή», «ο Γουόρντ είναι καλός μόνο για το επίπεδο της Παρί», «ο Μιλουτίνοφ πρέπει να αποχωρήσει» κι άλλα... πολλά. Αν παρατηρήσετε προσεκτικά, αυτοί (μαζί με τον Βεζένκοφ), ήταν οι άνθρωποι που έκριναν το ντέρμπι.