Ολυμπιακός: Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έφτασε τα 200 παιχνίδια και μπήκε σε μια «κλειστή» λίστα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνδύασε το 200ο παιχνίδι του στη Stoiximan Basket League ως προπονητής του Ολυμπιακού με μια σπουδαία νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, προσθέτοντας ακόμη ένα επίτευγμα στη λαμπρή του πορεία.

Ο 60χρονος τεχνικός, που την περασμένη σεζόν έγινε ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία των «ερυθρολεύκων», έφτασε πλέον τα 200 παιχνίδια πρωταθλήματος στον πάγκο της ομάδας, όντας ο τρίτος που το καταφέρνει μετά τους αείμνηστους Γιάννη Ιωαννίδη (208) και Φαίδωνα Ματθαίου (204). Πλέον μετρά αντίστροφα για ακόμη μία κορυφαία διάκριση.

Το επίτευγμα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Μπαρτζώκας έχει ποσοστό επιτυχίας 90%, μετρώντας 180 νίκες στα 200 παιχνίδια! Η πρώτη του νίκη στον πάγκο του Ολυμπιακού ήρθε στις 14 Οκτωβρίου 2012, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος 2012-13, όταν οι Πειραιώτες είχαν επικρατήσει του ΠΑΟΚ με 89-64

Το κλειστό κλαμπ με 200 αγώνες

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας προστέθηκε σε μια εξαιρετικά «κλειστή» λίστα προπονητών της Stoiximan Basket League, καθώς έγινε μόλις ο τέταρτος κόουτς στην επαγγελματική εποχή του ελληνικού πρωταθλήματος (από το 1992-93) που συμπληρώνει 200 παιχνίδια στον πάγκο της ίδιας ομάδας. Ο προπονητής του Ολυμπιακού έγινε μόλις ο 4ος, μετά τους:

Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς – Καθοδήγησε τον Παναθηναϊκό AKTOR σε 447 αγώνες πρωταθλήματος, από το 1999 έως το 2012, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία του συλλόγου.

Αργύρης Πεδουλάκης – Βρέθηκε στον πάγκο του Περιστερίου για 312 παιχνίδια, σε τέσσερις διαφορετικές θητείες (1997–2004, 2010–2012, 2018–19, και μέρος της περιόδου 2020–21).

Σούλης Μαρκόπουλος – Οδήγησε τον ΠΑΟΚ σε 292 ματς πρωταθλήματος, στις σεζόν 1993–94, 2005–06 και από το 2009 έως το 2017.

Ελάχιστα μακριά από αυτήν τη «χρυσή» λίστα έμεινε ο Χρήστος Σερέλης, που μέτρησε 195 παιχνίδια στον πάγκο του Λαυρίου στη Stoiximan GBL, γράφοντας κι εκείνος τη δική του ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ.