Ολυμπιακός: Aυτή ήταν η επιστολή στον ΕΣΑΚΕ που ζητούσε την αναβόλη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έδωσε στην δημοσιότητα την επιστολή που είχε αποστείλει στον ΕΣΑΚΕ πριν από την κλήρωση του προγράμματος της Stoiximan Basket League για τη σεζόν 2025/26. Η ενέργεια αυτή ήρθε μία ημέρα μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού στο πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της χρονιάς.

Με την επιστολή αυτή, η οποία υπογραφόταν από τον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ, Νίκο Λεπενιώτη, οι «ερυθρόλευκοι» ζητούσαν να μην οριστεί αγώνας με τον Παναθηναϊκό τον μήνα Οκτώβριο, λόγω του ιδιαίτερα επιβαρυμένου προγράμματος των δύο ομάδων, καθώς και να μην οριστεί ντέρμπι πριν ή μετά από μια διπλή εβδομάδα (διαβολοεβδομάδα) της EuroLeague.

Το κεντρικό επιχείρημα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για αυτά τα αιτήματα ήταν η ανάγκη για την «καλύτερη προβολή του ελληνικού πρωταθλήματος στο εξωτερικό».

Το ζήτημα αναδείχθηκε εκ νέου χθες από πλευράς Ολυμπιακού μετά το τέλος του αγώνα. Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Μπαφές αναφέρθηκε σε αυτό στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, απαντώντας σε ερωτήσεις που είχαν προηγηθεί προς τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα. Με την επίσημη δημοσίευση της επιστολής, η ΚΑΕ Ολυμπιακός φανέρωσε την προγενέστερη θέση της στον ΕΣΑΚΕ σχετικά με τη διαχείριση των ντέρμπι πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η επιστολή του Ολυμπιακού στον ΕΣΑΚΕ:

«Πριν την κλήρωση του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2025-2026 ο Ολυμπιακός μέσω του Γενικού Διευθυντή της ΚΑΕ κ. Νίκου Λεπενιώτη είχε στείλει την ακόλουθη επιστολή:



Εν όψει της κλήρωσης – ορισμού των αγωνιστικών του πρωταθλήματος Stoiximan GBL για τη σαιζόν 2025-26 και μετά από επεξεργασία μιας σειράς δεδομένων για την βέλτιστη εικόνα του πρωταθλήματος και την διεξαγωγή των αγώνων στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, καταθέτουμε μια σειρά από προτάσεις αναφορικά με το σύνολο των αγώνων αλλά και ειδικότητα των αγώνων της ομάδας μας με την ΠΑΟ για την κανονική περίοδο:



Θεωρούμε ότι ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η ώρα τέλεσης του κάθε εντός έδρας αγώνα της κάθε ομάδας. Πιστεύουμε ότι η ημέρα και η ώρα θα πρέπει να είναι η ίδια, όταν φυσικά είναι εφικτό καθώς είναι πολύ σημαντικό για το «χτίσιμο» της σχέσης με τους φιλάθλους, με την τηλεόραση και γενικά με την αγορά. Χρειάζεται μια σταθερή ώρα για όλες τις ομάδες και θα πρέπει να προσπαθήσουμε για αυτό για όλες τις ομάδες. Οπότε καλό θα είναι να δοθεί από την κάθε ομάδα, με μια σειρά προτεραιότητας, 3 επιθυμητές ημέρες και ώρες των εντός έδρας αγώνων, φυσικά σύμφωνα με τις επιταγές και το πλάνο της ΕΡΤ.

Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής πραγματοποίησης των αγώνων της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ με τον ΠΑΟ και για την καλύτερη προώθηση αυτών των αγώνων που αποτελούν διαφήμιση και προβολή για όλο το Ελληνικό Πρωτάθλημα στο εξωτερικό, προτείνουμε στο πλαίσιο του ιδανικού σχεδιασμού, να ενταχθούν τα παρακάτω κριτήρια στον ορισμό των 2 αγώνων της κανονικής περιόδου:

Να υπάρχει απόσταση 20-25 ημερών των αγώνων από τους ήδη ορισμένους αγώνες στην Ευρωλίγκα.

Να μην οριστούν αγώνες εντός του Οκτωβρίου (λόγω βεβαρυμμένου προγράμματος στην Ευρωλίγκα και μετά και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα).

Να μην οριστούν οι αγώνες πριν ή μετά από διπλή εβδομάδα με αγώνες στην Ευρωλίγκα.



Θεωρούμε ότι τα κριτήρια αυτά, θα βοηθήσουν στον ορισμό των αγώνων αυτών στα καλύτερα δυνατά χρονικά σημεία εντός της κανονικής περιόδου, έτσι ώστε να απολαύσουν όλοι οι φίλαθλοι, εντός και εκτός Ελλάδας, αυτές τις μεγάλες μάχες μεταξύ των 2 ομάδων.



Ευελπιστούμε να γίνει αποδεκτή η πρόταση μας».