Μπαρτζώκας στους παίκτες του ενόψει της "διαβολοβδομάδας": «Ετοιμάστε τους εαυτούς σας»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 90–86 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή σεζόν, ωστόσο το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι εξαιρετικά δύσκολο. Οι Πειραιώτες μπαίνουν σε «διαβολοβδομάδα», έχοντας μπροστά τους δύο πολύ απαιτητικά παιχνίδια στη EuroLeague.

Την Τρίτη (14/10) υποδέχονται στο ΣΕΦ την Αναντολού Εφές, ενώ δύο ημέρες αργότερα (Πέμπτη, 16/10) αντιμετωπίζουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, σε αναμέτρηση που διεξάγεται σε ουδέτερη έδρα λόγω των γνωστών συνθηκών.

Μετά τη νίκη στο ντέρμπι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια, τους έδωσε συγχαρητήρια για την προσπάθεια και παράλληλα φρόντισε να στρέψει το βλέμμα όλων στο δύσκολο πρόγραμμα που έρχεται.