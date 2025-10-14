Live η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Ανατολού Εφές για την 4η αγωνιστική της EuroLeague

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές στο ΣΕΦ (14/10 21:15) για την 4η αγωνιστική της EuroLeague. Οι Πειραιώτες προέρχονται από την νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό για την Stoiximan GBL αλλά και απέναντι στην Dubai BC για την 3η αγωνιστική της διοργανώσης.

Το σημερινό παιχνιδί αποτελεί το πρώτο μιας δύσκολης και απαιτητικής διαβολοβδομάδας, η οποία ολοκληρώνεται την Πέμπτη με την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ (16/10 22:00).

Η ομάδα του κόουτς Μπαρτζώκα καλείται για άλλον έναν αγώνα να πορευθεί, με σημαντικές απουσιές, όπως των Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Γουόκαπ, Έβανς και του μεγάλου άτυχου της φετινής σεζόν Μουσταφά Φαλ.

Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται αυτή την στιγμή στην 4η θέση με ρεκόρ 2-1 και είναι ισόβαθμοι με έξι ομάδες, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός.

