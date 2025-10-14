Η ώρα και το κανάλι της «μάχης» του Ολυμπιακού απέναντι στην Εφές

Ο Ολυμπιακός, δυο μέρες μετά τη νίκη του στο ντέρμπι αιωνίων κόντρα στον Παναθηναϊκό, δεν έχει ιδιαίτερο χρόνο να ξεκουραστεί, καθώς ευθύς αμέσως, έχει παιχνίδι στην EuroLeague, με αντίπαλο την Αναντολού Εφές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Τζάμπολ στο Φάληρο, στις 21:15 με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της Novasports 4.

Από την άλλη, ο Άρης, βρίσκεται στη Σλοβενία, για το παιχνίδι του EuroCup με αντίπαλο την Ολιμπία Λιουμπλιάνας. Στόχος, η τρίτη του νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Τζάμπολ στις 19:30 με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της Novasports 5.

Ολίμπια Λιουμπλιάνας - Άρης 19:30, Novasports 5

Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές, 21:15, Novasports 4

Πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό και στο πόλο

Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στο LEN Champions League, κόντρα στη Μλάντοστ του Ζαγκρεμπ, στην φάση των ομίλων.



Οι Πρωταθλητές Ελλάδας βρίσκονται στον Α' Όμιλο μαζί με την πρωταθλήτρια Σερβίας του Άγγελου Βλαχόπουλου, Ραντνίτσκι Κραγκούκεβατς, τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ και την ουγγρική Βάσας Πλάκετ.



Η πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων για τον Ολυμπιακό ξεκινά κόντρα στη Μλάντοστ, στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο ενώ η δεύτερη αγωνιστική θα διεξαχθεί σε 14 ημέρες, στις 28/10, όπου οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν κόντρα στη Βάσας Πλάκετ.



Ο Ολυμπιακός έχει μπει ήδη στο επίσημο αγωνιστικό του πρόγραμμα, ξεκινώντας στο εγχώριο πρωτάθλημα της Waterpolo League Ανδρών, όπου παραμένει αήττητος, στην κορυφή της βαθμολογίας με 2/2 νίκες.

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την κροατική Μλάντοστ στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, την Τρίτη 14/10 στις 19:00 και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της ΕΡΤ2Σπορ.