Ολυμπιακός: Στα «πιτς» οι Φουρνιέ και ΜακΚίσικ - Σχεδόν απίθανο να αγωνιστούν κόντρα στην Εφές

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα (14/10) το βράδυ (21:15) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Εφές από την Τουρκία για την Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από σπουδαία εντός έδρας νίκη στο ντέρμπι πρωταθλήματος ενάντια στον Παναθηναϊκό, το βράδυ της Κυριακής (12/10).

Οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι από τον Γιώργο Μπαρτζώκα και το επιτελείο του, καθώς ο αγώνας εναντίον των Τούρκων αναμένεται δύσκολος. Ωστόσο, οι Πειραιώτες θα στερηθούν, όπως όλα δείχνουν τις υπηρεσίες δύο βασικών τους παικτών: του Φουρνιέ και του ΜακΚίσικ.

Οι δυο τους ένιωσαν ενοχλήσεις και παρά το γεγονός πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν αποκλείσει εντελώς τη συμμετοχή τους, αυτή κρίνεται εξαιρετικά αβέβαιη. Η τελική απόφαση θα παρθεί λίγες ώρες πριν την έναρξη.

Στόχος του Ολυμπιακού αποτελεί η νίκη, που θα τον φέρει στο 3-1. Υπενθυμίζουμε πως δύο μέρες μετά, την Πέμπτη (16/10, 22:00) οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι.

Τέλος, στα μέσα της εβδομάδας αναμένεται και η επιστροφή του Κίναν Έβανς στις προπονήσεις. Το προπονητικό επιτελείο του Μπαρτζώκα, βέβαια, είναι πιθανό να προφυλάξει τους τραυματίες εν όψει της απαιτητικής συνέχειας.