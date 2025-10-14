Σπορ Ολυμπιακός Μπάσκετ Euroleague

Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ από την Αναντολού Εφές

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική.

Eurokinissi
Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε διπρόσωπος στο παρκε του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και γνώρισε την ήττα από την Ανατολού Εφές για την 4η αγωνιστική της EuroLeague. Παρ΄ότι οι Πειραιώτες βρίσκονταn μπροστά στο σκορ, στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, η τούρκικη ομάδα κατάφερε να παραμείνει κοντά στο σκορ και στο τέλος έκλεψε το ματς (78-82) με τον Λαρκιν να κάνει τα... πάντα και τον Κοριντινιέ άξιο συμπαραστάτη. 

Με την ήττα αυτή, η ομάδα του κόουτς Μπαρτζωκά, έπεσε στο 2-2 και στρέφει πλέον την προσοχή της στο παιχνίδι κόντρα στην Μακάμπι (16/10 22:00) στο Βελγράδι για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η βαθμολογία της EuroLeague

  1. Μπαρτσελόνα 3-1
  2. Ζάλγκιρις 3-1
  3. Μονακό 2-1
  4. Ρεάλ Μαδρίτης 2-1
  5. Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1
  6. Βαλένθια 2-1
  7. Παναθηναϊκός 2-1
  8. Παρί 2-1
  9. Ολυμπιακός 2-2
  10. Dubai BC 2-2
  11. Εφές 2-2
  12. Ερυθρός Αστέρας 2-2
  13. Παρτίζαν 1-2
  14. Μιλάνο 1-2
  15. Βιλερμπάν 1-2
  16. Φενέρμπαχτσε 1-3
  17. Βίρτους Μπολόνια 1-2
  18. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3
  19. Μπάγερν Μονάχου 1-2
  20. Μπασκόνια 0-3

