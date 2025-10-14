Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ από την Αναντολού Εφές

Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε διπρόσωπος στο παρκε του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και γνώρισε την ήττα από την Ανατολού Εφές για την 4η αγωνιστική της EuroLeague. Παρ΄ότι οι Πειραιώτες βρίσκονταn μπροστά στο σκορ, στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, η τούρκικη ομάδα κατάφερε να παραμείνει κοντά στο σκορ και στο τέλος έκλεψε το ματς (78-82) με τον Λαρκιν να κάνει τα... πάντα και τον Κοριντινιέ άξιο συμπαραστάτη.

Με την ήττα αυτή, η ομάδα του κόουτς Μπαρτζωκά, έπεσε στο 2-2 και στρέφει πλέον την προσοχή της στο παιχνίδι κόντρα στην Μακάμπι (16/10 22:00) στο Βελγράδι για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η βαθμολογία της EuroLeague