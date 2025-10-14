Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ από την Αναντολού Εφές
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική.
Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε διπρόσωπος στο παρκε του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και γνώρισε την ήττα από την Ανατολού Εφές για την 4η αγωνιστική της EuroLeague. Παρ΄ότι οι Πειραιώτες βρίσκονταn μπροστά στο σκορ, στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, η τούρκικη ομάδα κατάφερε να παραμείνει κοντά στο σκορ και στο τέλος έκλεψε το ματς (78-82) με τον Λαρκιν να κάνει τα... πάντα και τον Κοριντινιέ άξιο συμπαραστάτη.
Με την ήττα αυτή, η ομάδα του κόουτς Μπαρτζωκά, έπεσε στο 2-2 και στρέφει πλέον την προσοχή της στο παιχνίδι κόντρα στην Μακάμπι (16/10 22:00) στο Βελγράδι για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Η βαθμολογία της EuroLeague
- Μπαρτσελόνα 3-1
- Ζάλγκιρις 3-1
- Μονακό 2-1
- Ρεάλ Μαδρίτης 2-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1
- Βαλένθια 2-1
- Παναθηναϊκός 2-1
- Παρί 2-1
- Ολυμπιακός 2-2
- Dubai BC 2-2
- Εφές 2-2
- Ερυθρός Αστέρας 2-2
- Παρτίζαν 1-2
- Μιλάνο 1-2
- Βιλερμπάν 1-2
- Φενέρμπαχτσε 1-3
- Βίρτους Μπολόνια 1-2
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3
- Μπάγερν Μονάχου 1-2
- Μπασκόνια 0-3