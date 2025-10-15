Ολυμπιακός: Οι δυο εκδοχές του εαυτού του, το φαινόμενο των «γενεθλίων» και το άλλοθι

Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε διπρόσωπος στο παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας σε πολλές στιγμές του παιχνιδιού, η Εφές κατάφερε να παραμείνει κοντά στο σκορ και στο τέλος έκλεψε το ματς (78-82) με τον Λάρκιν να κάνει τα... πάντα και τον Κορντινιέ άξιο συμπαραστάτη με καθοριστικούς πόντους (5 διαδοχικούς) στο φινάλε.

Μέσα σε 15 λεπτά οι Τούρκοι πρόλαβαν να... διαβάσουν

Eurokinissi

Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν ασταθείς στην απόδοση τους, ειδικά ανάμεσα στα δυο ημίχρονα. Κι αυτό αποδεικνύεται και μέσα από αριθμούς. Στο πρώτο ημίχρονο οι Πειραιώτες είχαν το... αφύσικο 61% στο τρίποντο. Στο δεύτερο ημίχρονο η Εφές έπαιξε καλύτερη περιφερειακή άμυνα και συνέχεια βλέπαμε τους φιλοξενούμενους να παίζουν on-ball άμυνες. Το αποτέλεσμα ήταν μόλις...1/13 τρίποντα με έναν Ολυμπιακό να μην μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα σωστά και να έχει πολύ κακό spacing στις πεντάδες του.

Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές στα πρώτα 20 λεπτά του παιχνιδιού με 12 και 11 πόντους αντίστοιχα. Στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο είχαν... μηδέν. Κι αυτό δεν αποτελεί μόνο προϊόν της κούρασης, αλλά πιστώνεται και στο πολύ καλό διάβασμα του Κοκόσκοφ που προετοίμασε «σοφά» την ομάδα του, μετά την ανάπαυλα.

Τα «γενέθλια» και το άλλοθι που έχει δύο όψεις

Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να βλέπουμε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας παίκτες που βρισκόντουσαν σε... ρηχά νερά να γίνονται πρωταγωνιστές από το πουθενά. Τον Λάρκιν ο Ολυμπιακός τον περίμενε. Τον Σουάιντερ που είχε 6 πόντους αθροιστικά στις δυο πρώτες αγωνιστικές (απέναντι στον Ολυμπιακό σκόραρε 20 πόντους) σίγουρα όχι. Δεν γνωρίζω αν αυτό προκύπτει από την ανάγνωση των αντιπάλων ή είναι απλά ένα προπονητικό τρικ, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να σταματήσουν να γεννάνε... ήρωες.

Οι Πειραιώτες φάνηκαν αρκετά κουρασμένοι (και στο γήπεδο αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει αντιληπτό) και έχουν το άλλοθι των απουσιών, αφού έπαιζαν με σοβαρές ελλείψεις (Φουρνιέ, Έβανς, Γουόκαπ) και πριν λίγες ημέρες κατέθεσαν την ψυχή τους στο ντέρμπι «αιωνίων». Ο Λι δεν μπορεί να συνεισφέρει στο «1» και ο Νιλικίνα, όσο έτοιμος κι αν είναι, δεν μπορεί να επωμιστεί όλο το βάρος της θέσης, αφού χρειάζεται να... ανασαίνει. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι πέτυχαν μόλις... 27 πόντους. Κι αν δεν ήταν οι άμυνες που έβγαλε ο Χολ στην ρακέτα να ισορροπήσουν την ζυγαριά στην άλλη πλευρά του παρκέ, ίσως το σκορ να μην κρινόταν στον... πόντο.

Η Euroleague διδάσκει καθημερινά πως είναι ένας μαραθώνιος. Και σε διαδρομές που δεν είναι κούρσες δευτερολέπτων, το υλικό μιας ομάδας φαίνεται από το βάθος. Με λίγα λόγια, στην ομάδα που «χτίζει» ο Μπαρτζώκας κανείς δεν θα πρέπει να περισσεύει.