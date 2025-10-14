Ακόμη ένα ρεκόρ για τον Κώστα Παπανικολάου: Συμπλήρωσε 400 συμμετοχές στην Euroleague

Ο Κώστας Παπανικολάου είναι ο πλέον δημοφιλής ρέκορντμαν με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Την προηγούμενη εβδομάδα,στην αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της Euroleague, εναντίον της Dubai BC, ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων», έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας του Πειραιά και βραβεύτηκε από τους αδελφούς Αγγελόπουλους.

Μία εβδομάδα μετά, ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» με την συμμετοχή στον αγώνα του Ολυμπιακού εναντίον της Αναντολού Εφές έφτασε τις 400 εμφανίσεις στο κορυφαίο επίπεδο της Euroleague.

Βρίσκεται, δηλαδή, ανάμεσα στους πέντε παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές σε όλη την ιστορία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πρόκειται να ξεπεράσει τον τέταρτο στη σχετική λίστα Σέρχι Ροντρίγκεθ, ο οποίος τον περνάει για μόλις 5 συμμετοχές, ενώ η τρίτη θέση της λίστας με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία του θεσμού, είναι, έπισης, ένα ρεκόρ, το οποίο ο Παπανικολάου μπορεί να «κοιτάει», αφού ο Κάιλ Χάινς έχει 425 εμφανίσεις.

Ρεκόρ και στην εθνική

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού δεν σπάει τα ρεκόρ συμμετοχών μόνο με την ομάδα της καρδιάς του. Στο Eurobasket του Σεπτεμβρίου, ο Παπανικολάου έφτασε τις 173 εμφανίσεις με το εθνόσημο και με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε σε συμμετοχές τον μύθο του ελληνικού μπάσκετ, Νίκο Γκάλη. Ο αρχηγός της εθνικής, έτσι κατόρθωσε να μπει στη δεκάδα των ρέκορντμαν συμμετοχών του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.