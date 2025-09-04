Ιστορική στιγμή: Ο Παπανικολάου ισοφάρισε τον Γκάλη σε συμμετοχές με την Εθνική

Ο Κώστας Παπανικολάου συνεχίζει να γράφει χρυσές σελίδες στην πορεία του με την Εθνική ομάδα, παραμένοντας ο πιο σταθερός και αφοσιωμένος παίκτης της τελευταίας δεκαετίας. Στο παιχνίδι με την Ισπανία στη Λεμεσό, ο αρχηγός της «επίσημης αγαπημένης» πραγματοποίησε την 168η εμφάνισή του, φτάνοντας τον Νίκο Γκάλη και μπαίνοντας στη δεκάδα των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία.



Με αυτή την επίδοση, ο «Παπ» μοιράζεται προς το παρόν τη δέκατη θέση, ωστόσο στον επόμενο αγώνα του Eurobasket 2025 θα ξεπεράσει τον θρυλικό Γκάλη, ανεβαίνοντας μόνος του στην κορυφαία δεκάδα. Στόχος του πλέον είναι να προσεγγίσει τον Γιάννη Μπουρούση, ο οποίος έχει 174 συμμετοχές και βρίσκεται στην ένατη θέση της λίστας.



Παράλληλα, ο Κώστας Σλούκας είχε κι εκείνος λόγο να θυμάται το ματς με τους Ισπανούς, αφού έφτασε τις 128 παρουσίες με την Εθνική, ξεπερνώντας τους Ευθύμη Ρεντζιά και Γιώργο Πρίντεζη (127). Ο έμπειρος γκαρντ βρίσκεται πλέον στην 23η θέση όλων των εποχών και αν η πορεία της Εθνικής συνεχιστεί μέχρι τους τελικούς, μπορεί να αφήσει πίσω και τους Θοδωρή Παπαλουκά και Δημήτρη Παπανικολάου (131 συμμετοχές).