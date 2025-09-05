Τάιλερ Ντόρσεϊ: Ο κορυφαίος σουτέρ τριών πόντων του EuroBasket 2025

Η Ελλάδα πέτυχε σπουδαία νίκη απέναντι στην Ισπανία στη Λεμεσό και κατέκτησε την πρώτη θέση του ομίλου της. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ξανά ασταμάτητος, οδηγώντας την Εθνική και κατακτώντας το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της αναμέτρησης. Ωστόσο, εκείνος που έβαλε τις βάσεις από τα πρώτα λεπτά ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος με τα εύστοχα τρίποντα έδωσε στην ομάδα το προβάδισμα που κράτησε μέχρι το τέλος.



Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ μέτρησε 6 στα 9 τρίποντα. Χάρη στη συνέπεια και την εκτελεστική του ικανότητα, έχει αναδειχθεί στον κορυφαίο σουτέρ της διοργάνωσης, μετρώντας συνολικά 18 εύστοχα τρίποντα σε 37 προσπάθειες, δηλαδή με ποσοστό 48,7%.



Η λίστα με τους παίκτες που ακολουθούν τον Ντόρσεϊ : Ο Τζόρνταν Λόιντ έχει 15 τρίποντα σε 31 προσπάθειες με 57,7%, ο Αντρέας Ομπστ μετρά 15 στα 28 με 53,6%, ο Τσέντι Όσμαν έχει 15 στα 29 με 51,7%, ενώ ο Λούκα Ντόντσιτς, αν και έχει τον ίδιο αριθμό εύστοχων τριπόντων, χρειάστηκε 51 προσπάθειες και το ποσοστό του δεν ξεπερνά το 39,4%.





Η πορεία του Ντόρσεϊ στα μακρινά σουτ δείχνει και το πώς βρήκε ρυθμό στη διάρκεια του τουρνουά. Στην πρεμιέρα απέναντι στην Ιταλία δεν σκόραρε ούτε μία φορά από την περιφέρεια, ωστόσο στη συνέχεια παρουσίασε τεράστια βελτίωση. Κόντρα στην Κύπρο είχε 4 στα 6, απέναντι στη Γεωργία 4 στα 8, με τη Βοσνία τελείωσε το ματς με 4 στα 10, ενώ στο παιχνίδι με την Ισπανία έκανε την καλύτερη του εμφάνιση με 6 στα 9.