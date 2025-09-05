Σε αυτό το γήπεδο θα συνεχίσει το... ταξίδι προς τα μετάλλια η Εθνική Ελλάδας στο EuroBasket

Η Εθνική Ελλάδας έβαλε... τέλος στην «κατάρα» που την κυνηγούσε, επικρατώντας με 90-86 της Ισπανίας, αποτέλεσμα που απέκλεισε τους Ίβηρες και χάρισε στη «γαλανόλευκη» την πρώτη θέση του ομίλου της στο EuroBasket 2025. Έπειτα από αυτήν την τεράστια επιτυχία, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αλλάζει σελίδα και προορισμό, αφήνοντας την Κύπρο και ταξιδεύοντας στη Ρίγα της Λετονίας για τη φάση των «16».

Εκεί, στην εντυπωσιακή Xiaomi Arena, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το ταλαντούχο Ισραήλ του Ντένι Αβντίγια και του Ρόμαν Σόρκιν, σε ένα ματς που θα κρίνει την πρόκριση στα προημιτελικά.

Η πρωτεύουσα της Λετονίας φιλοξένησε τον πρώτο όμιλο του θεσμού, με την Τουρκία, τη Σερβία, και την Πορτογαλία να παίρνουν το εισιτήριο για τη συνέχεια, μαζί φυσικά με την οικοδέσποινα χώρα. Στην ίδια πόλη θα παιχτεί πλέον και το μέλλον της Εθνικής μας, που καλείται να δείξει χαρακτήρα στα νοκ-άουτ.

Η... νέα έδρα της Εθνικής: Xiaomi Arena

Η «Επίσημη Αγαπημένη» θα αγωνιστεί στη Xiaomi Arena, ένα σύγχρονο στάδιο 14.500 θέσεων, που αποτελεί στολίδι της Ρίγας. Γνωστή και ως Arena Riga, εγκαινιάστηκε το 2006 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χόκεϊ επί πάγου και έκτοτε φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις μπάσκετ, χόκεϊ αλλά και διεθνείς συναυλίες.

🏟️🎥 Το εσωτερικό της Xiaomi Arena, που θα φιλοξενήσει τα νοκ άουτ ματς του Eurobasket 2025. pic.twitter.com/nMMSLXtO5d — Athletiko (@athletiko_gr) September 5, 2025

Το 2025, μέσω συμφωνίας με την κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικών, η αρένα μετονομάστηκε σε Xiaomi Arena. Ανήκει στην εταιρεία Glesum Investments, με τον επιχειρηματία Juris Savickis να είναι ο πραγματικός δικαιούχος, και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της πόλης, μόλις δύο χιλιόμετρα από την Παλιά Ρίγα.

Εκεί, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα διεκδικήσει την πρόκριση του στους οκτώ του EuroBasket, με... στρωμένο τον δρόμο για να βρεθεί ακόμα και στα ημιτελικά της διοργάνωσης, διεκδικώντας την επιστροφή τους στα μετάλλια και τις επιτυχίες.