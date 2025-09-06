Εθνική Ελλάδας: Η λογική του Σπανούλη ήταν τόσο απλή που... κανείς δεν την κατάλαβε

Η Εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει αύριο (7/9) το Ισραήλ στην φάση των «16». Αν τα καταφέρει, ο δρόμος στα προημιτελικά θα την βγάλει απέναντι σε Λιθουανία ή Λετονία και ενδεχομένως, εφόσον περάσει κι αυτό το εμπόδιο, να βρει την Τουρκία στα ημιτελικά. Το μονοπάτι δεν είναι απλό. Καμία από τις ομάδες που προαναφέρθηκαν δεν κατεβαίνει για να χάσει. Ωστόσο, είναι το φαινομενικά πιο εύκολο, αφού τα μεγάλα φαβορί, την Σερβία, την Γαλλία και την Γερμανία, τα συναντάμε μόνο σε πιθανή πρόκριση στον τελικό.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν ήταν τυχερό. Κέρδισε με την αξία του την διαδρομή αυτή, αφού απέκλεισε την Ισπανία από τους... ομίλους, όντας ανώτερη και από την Ιταλία που ήταν στα μεγάλα φαβορί για την πρωτιά του γκρουπ.

Ο Αντετοκούνμπο στην καλύτερη εκδοχή του... υπηρετώντας το σύνολο

Eurokinissi

Η Εθνική ομάδα δεν είναι η ομάδα του Γιάννη. Έχει ως καλύτερο της παίκτη, ως mega-star τον Γιάννη. Είναι σημαντική η διαφορά από αυτό που ακούγεται συχνά πως «η Εθνική είναι μόνο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο». Κάποτε ήταν. Με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο ο «Greek Freak» βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή εκδοχή του με τα «γαλανόλευκα» ακριβώς επειδή είναι ο απόλυτος σταρ σε μια ομάδα συνόλου.

Πως όμως ο Βασίλης Σπανούλης κατόρθωσε να κάνει, όσα δεν κατάφεραν οι προκάτοχοι του; Ο Λαρισαίος προπονητής κατάλαβε πως ο μόνος τρόπος να σταματήσει κανείς τον Αντετοκούνμπο είναι να παίξει double και... triple team. Να του «φράξει» ουσιαστικά τον δρόμο στο καλάθι. Το δοκίμασαν και οι Ισπανοί.

Ο Γιάννης βλέπει (πώς άραγε;) πάσα ενώ τον έχουν περικυκλώσει τρεις Ισπανοί. Για μένα η φάση του αγώνα, ενδεικτική της μεγάλης έντασης του χθεσινού παιχνιδιού. #ESPGRE #HellasBasketball pic.twitter.com/Ia2lD8jRQI — fkonstan🤾‍♂️ (@fkonstan5) September 5, 2025

Ο Σκαριόλο πήγε με την λογική «δεν μπορούν να τα βάζουν όλο το βράδυ» και η Εθνική μας τα έβαλε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα «φτερά» στην άμυνα της Ισπανίας να έρθουν λίγο πιο κοντά στους σουτέρ όπως ο Ντόρσεϊ και ο Τολιόπουλος. Η απάντηση ήταν η κυριαρχία του Γιάννη στο τρίτο δεκάλεπτο, κάτω από την ρακέτα. Με λίγα λόγια «παίζετε ζώνη; Θα δέχεστε τρίποντο από ασίστ του Γιάννη». Εναλλακτικά «αν μείνετε κοντά στους σουτέρ, αναλαμβάνει ο Γιάννης». Ακόμη και σε ζώνες με προσαρμογή, ο κορυφαίος decision maker της Ευρώπης, ο Κώστας Σλούκας, ξέρει πολύ καλά πως να σπάσει την άμυνα με το pick n roll.

Όλα τα παραπάνω ακούγονται απλά. Μόνο που στο μπάσκετ καμιά φορά τα απλά είναι και τα πιο σύνθετα. Ο Βασίλης Σπανούλης κατάφερε να κάνει την ομάδα του ενός, σε ομάδα των πολλών και μένει να δούμε που θα σταματήσει (εάν σταματήσει) το τραίνο της Εθνικής. Ίδωμεν...